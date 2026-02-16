O primeiro-ministro espanhol e líder do PSOE, Pedro Sánchez.
O primeiro-ministro espanhol e líder do PSOE, Pedro Sánchez.EPA/J.J. Guillen
Internacional

CIS contradiz todas as sondagens e põe PSOE 9,7 pontos à frente do PP

Barómetro do organismo público coloca socialistas com 32,6% das intenções de voto, mais 0,9 pontos do que em janeiro, com os populares a caírem uma décima para os 22,9%. Vox tem 18,9%.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Pedro Sánchez
Internacional
Espanha
PSOE
Alberto Núñez Feijóo
Santiago Abascal
Vox
PP espanhol
sondagens
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt