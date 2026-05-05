Primeiro voo da princesa Leonor de Espanha aos comandos de um caça F-5

A entrar na reta final da sua formação militar na Academia Geral do Ar e do Espaço, a princesa Leonor pilotou pela primeira vez um caça F-5, acompanhada por um instrutor da Base Aérea de Talavera la Real, em Badajoz. As imagens da herdeira da coroa espanhola ao comando do avião militar foram divulgadas esta terça-feira, 5 de maio, pela Casa Real de Espanha. .No próximo mês de julho, a filha mais velho do rei Felipe VI concluirá os seus três anos de formação militar. .Nas imagens divulgadas pela Zarzuela, a princesa Leonor surge de fato de voo verde a seguir as instruções do seu instrutor, a realizar as verificações prévias e, finalmente, a descolar num F-5. As últimas imagens mostram a herdeira espanhola já no ar, em plena manobra, numa sessão bem ao estilo Top Gun que terá tido lugar no passado dia 22 de abril..Noutras imagens reveladas pela Casa Real, Leonor pode ser vista no meio dos colegas na base de Los Llanos, em Albacete, a acompanhar de perto o funcionamento dos caças Eurofighter..No atual ano letivo, a princesa está a frequentar a Academia Geral do Ar e do Espaço juntamente com os alunos do quarto ano. Esta é a fase final de um percurso militar pensado especificamente para a sua preparação como futura chefe de Estado. Nestes três anos de formação, a herdeira da coroa espanhola passou pelos três ramos das Forças Armadas. A princesa, que será a futura Comandante Suprema das Forças Armadas espanholas, treinou no Exército de Terra, Marinha e Força Aérea, incluindo voos a solo e treinos no navio Juan Sebastián de Elcano.Após a formação militar, Leonor irá iniciar os estudos em Ciência Política na Universidade Carlos III de Getafe, em Madrid..Infanta Sofia de Espanha vai estudar em Lisboa a partir de setembro