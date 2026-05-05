Primeiro voo da princesa Leonor de Espanha aos comandos de um caça F-5
FOTO: EPA/Spanish Royal Household
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Primeiro voo da princesa Leonor de Espanha aos comandos de um caça F-5

Casa real espanhola divulgou imagens da herdeira do trono a pilotar um F-5, acompanhada por um instrutor da Base Aérea de Talavera la Real, perto de Badajoz.
Helena Tecedeiro
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A entrar na reta final da sua formação militar na Academia Geral do Ar e do Espaço, a princesa Leonor pilotou pela primeira vez um caça F-5, acompanhada por um instrutor da Base Aérea de Talavera la Real, em Badajoz. As imagens da herdeira da coroa espanhola ao comando do avião militar foram divulgadas esta terça-feira, 5 de maio, pela Casa Real de Espanha.

No próximo mês de julho, a filha mais velho do rei Felipe VI concluirá os seus três anos de formação militar.

FOTO: EPA/Spanish Royal Household

Nas imagens divulgadas pela Zarzuela, a princesa Leonor surge de fato de voo verde a seguir as instruções do seu instrutor, a realizar as verificações prévias e, finalmente, a descolar num F-5. As últimas imagens mostram a herdeira espanhola já no ar, em plena manobra, numa sessão bem ao estilo Top Gun que terá tido lugar no passado dia 22 de abril.

FOTO: EPA/Spanish Royal Household

Noutras imagens reveladas pela Casa Real, Leonor pode ser vista no meio dos colegas na base de Los Llanos, em Albacete, a acompanhar de perto o funcionamento dos caças Eurofighter.

FOTO: Casa Real de Espanha

No atual ano letivo, a princesa está a frequentar a Academia Geral do Ar e do Espaço juntamente com os alunos do quarto ano. Esta é a fase final de um percurso militar pensado especificamente para a sua preparação como futura chefe de Estado. Nestes três anos de formação, a herdeira da coroa espanhola passou pelos três ramos das Forças Armadas. A princesa, que será a futura Comandante Suprema das Forças Armadas espanholas, treinou no Exército de Terra, Marinha e Força Aérea, incluindo voos a solo e treinos no navio Juan Sebastián de Elcano.

Após a formação militar, Leonor irá iniciar os estudos em Ciência Política na Universidade Carlos III de Getafe, em Madrid.

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