Primeiro-ministro sueco demite-se após confirmação de derrota eleitoral

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, demitiu-se esta quinta-feira depois de os resultados oficiais terem confirmado que o seu bloco de direita perdeu as eleições parlamentares de domingo, com o seu partido, os Moderados, a conseguirem eleger apenas 70 deputados face aos 99 obtidos pelos Social-Democratas da antiga chefe de governo, Magdalena Andersson.

Numa carta endereçada ao presidente do parlamento e que publicou no X, Kristersson afirmou que, face a ao resultado apertado saído das eleições, "será necessária uma abertura construtiva por parte dos partidos no parlamento para que um primeiro-ministro seja aceite e para que um novo governo consiga obter apoio para o Orçamento do Estado".

O agora chefe de governo demissionário frisou ainda que “será necessário realizar discussões com todos os partidos para encontrar soluções para estes impasses e criar as condições para um governo estável e eficaz”, notando que “cabe ao presidente do parlamento conduzir os próximos passos para a formação de um novo governo”. O que, referiu, “para que este trabalho possa começar de imediato, solicito, por este meio, ser dispensado das minhas funções de primeiro-ministro”.

O novo parlamento deve reunir-se pela primeira vez a 28 de setembro, elegendo o seu presidente no mesmo dia. O novo primeiro-ministro – caso já exista um entendimento de coligação – poderá ser nomeado no dia seguinte. Kristersson permanecerá no cargo até que um novo primeiro-ministro seja escolhido.