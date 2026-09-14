Os social-democratas da ex-primeira-ministra Magdalena Andersson estão à frente na contagem.
Os social-democratas da ex-primeira-ministra Magdalena Andersson estão à frente na contagem.JONAS EKSTROMER / EPA
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Esquerda lidera na Suécia, mas por curta margem

Primeiro-minisro Ulf Kristersson, cujo partido está em segundo lugar, prefere esperar pelos resultados finais.
Ana Meireles
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