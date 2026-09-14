Esquerda lidera na Suécia, mas por curta margem

Os resultados preliminares das eleições gerais de domingo na Suécia, com 95% dos votos contados, mostravam esta segunda-feira (14 de setembro) que o bloco de oposição liderado pela esquerda tinha uma vantagem de três lugares sobre a aliança de direita do primeiro-ministro Ulf Kristersson. Mas o resultado final - que pode demorar dias, pois todos os votos passam por uma recontagem automática - permanecia indefinido. De notar ainda que estas foram as primeiras eleições parlamentares na Suécia desde que o país aderiu à NATO, a 7 de março de 2024, após mais de 200 anos de não alinhamento militar.Esta coligação de esquerda é liderada pelos Social-Democratas da ex-primeira ministra Magdalena Andersson, que, apesar de ir à frente com 28,1% dos votos, parece caminhar para o seu pior resultado em mais de um século. Durante a campanha, o partido prometeu aumentar os impostos sobre os bancos e os cidadãos com rendimentos elevados, reduzir os tempos de espera na saúde e adotar medidas que visem a melhoria da educação.Esta segunda-feira de manhã, figuras de destaque dos Social-Democratas reuniram-se com Andersson para discutir os próximos passos. A antiga primeira-ministra já garantiu que, caso se confirme a vantagem do seu bloco de oposição, estará pronta para formar um novo governo. Já o secretário do partido, Tobias Baudin, confirmou ontem que trocou mensagens com colegas de outros partidos, dizendo ainda estar “completamente convicto” de que as forças que fazem parte da aliança chegarão a um acordo.Resta saber se os Social-Democratas conseguirão que o Partido de Esquerda colabore, nomeadamente com o Partido do Centro, já que os dois partidos já manifestaram dúvidas sobre a viabilidade de tal aliança.Neste sentido, o Partido do Centro deixou claro esta segunda-feira que os potenciais parceiros de coligação, e aqui também se referindo aos sociais-democratas, irão “precisar de ver o cenário geral” e impedir que as forças periféricas ditem a política.Já o primeiro-ministro Ulf Kristersson, cujo Partido Moderado, está em segundo na contagem dos votos com 19,9%, disse esta segunda-feira que iria “levar as coisas com bastante calma” até que os resultados finais fossem divulgados, mostrando-se aberto a explorar maiorias alternativas no parlamento. Uma destas alternativas seria convencer o Partido do Centro a trocar a aliança de esquerda por aliança à direita, mas para isso Kristersson teria de os convencer a aceitar um governo com a participação dos Democratas Suecos.Os resultados preliminares mostram ainda que esta última força, de extrema-direita, perdeu apoio em relação às eleições de 2022, apresentando uma queda 20,6% para 17,6%, passando de segundo para terceiro maior partido da Suécia. .Foi a primeira mulher a liderar a Suécia e levou o país à NATO. Agora tenta voltar ao poder.Projeções apontam para vitória da esquerda na Suécia