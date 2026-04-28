Presidente de Israel chama Netanyahu e procuradores para acordo no caso de corrupção

O presidente de Israel, Isaac Herzog, convocou esta terça-feira, 28 de abril, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e os procuradores, para intermediar um acordo para pôr fim ao caso de corrupção em curso contra o chefe do Governo.O gabinete do presidente Herzog emitiu o convite dias depois de anunciar que não iria decidir sobre o pedido de perdão de Netanyahu e, em vez disso, instaria as partes a chegarem a um acordo.O convite para a ida à residência oficial, assinado pelo conselheiro jurídico de Herzog, refere que o presidente acredita que os esforços para chegar a um acordo "devem ser esgotados primeiro" antes de poder considerar o pedido de perdão.O documento diz que o objetivo é que as discussões decorram "de coração aberto e sincera boa intenção" e pede uma resposta até domingo.Em novembro, Netanyahu pediu a Herzog que cancelasse o seu julgamento, dizendo que a retirada das acusações ajudaria a unificar o país.O presidente dos EUA, Donald Trump, fez vários apelos a Herzog para que encerrasse o julgamento.Netanyahu é acusado de abuso de confiança, fraude e aceitação de subornos em três processos distintos, nos quais é acusado de trocar favores com associados ricos. O chefe do Governo nega todas as acusações.O julgamento arrasta-se há seis anos e dividiu profundamente a opinião pública israelita.Netanyahu e os seus apoiantes alegam que é vítima de uma perseguição política orquestrada pelos media, polícia e procuradores.Não houve comentários imediatos do gabinete de Netanyahu nem da Procuradoria-Geral..Julgamento de Netanyahu por corrupção novamente adiado.Netanyahu, acusado de corrupção, pede indulto ao Presidente de Israel