Netanyahu, acusado de corrupção, pede indulto ao Presidente de Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pediu ao Presidente Isaac Herzog que lhe concedesse um indulto durante o seu longo julgamento por corrupção, que está a dividir o país.Num comunicado divulgado este domingo, o gabinete do primeiro-ministro informou que Netanyahu havia apresentado um pedido de perdão ao departamento jurídico do Gabinete do Presidente.O Gabinete do Presidente considerou o pedido “extraordinário”, com “implicações significativas”.Netanyahu é o único primeiro-ministro em exercício na história de Israel a ser julgado, após ter sido acusado de fraude, abuso de confiança e aceitação de subornos em três casos distintos, nos quais é acusado de trocar favores com apoiantes políticos ricos. Ainda não foi condenado por nada.O pedido surge semanas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter instado Israel a perdoar Netanyahu.Na sua primeira resposta, o gabinete da Presidência de Israel evitou pronunciar-se imediatamente e indicou que irá estudar a situação cuidadosamente.“Trata-se de um pedido de clemência extraordinário com implicações importantes. Depois de receber todas as opiniões, o Presidente do Estado irá considerá-lo com responsabilidade e seriedade”, informa a nota, publicada pelo canal 12 da televisão israelita..Netanyahu rejeita perdão se isso implicar admitir que é culpado de corrupção.Trump escreve ao presidente de Israel a pedir que perdoe Netanyahu. Julgamento é "perseguição política", diz