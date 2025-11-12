Trump escreve ao presidente de Israel a pedir que perdoe Netanyahu. Julgamento é "perseguição política", diz

O presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu uma carta ao seu homólogo israelita a pedir que perdoe Benjamin Netanyahu, que está a enfrentar, na justiça, acusações de corrupção. A informação foi divulgada esta quarta-feira, 12 de novembro, pelo gabinete do chefe de Estado israelita, Isaac Herzog.“Peço-lhe, por este meio, que conceda perdão total a Benjamin Netanyahu, que tem sido um primeiro-ministro formidável e decisivo em tempo de guerra”, escreve Trump na carta a Herzog, citada pelo Times of Israel, sublinhando que o primeiro-ministro está "a conduzir Israel para um período de paz". Na missiva, o presidente norte-americano indica que respeita a justiça israelita, no entanto, critica o caso contra o primeiro-ministro, que enfrenta, em tribunal, acusações de fraude e corrupção."Embora respeite absolutamente a independência do sistema judicial israelita e as suas exigências, acredito que este 'caso' contra Bibi - que lutou ao meu lado durante muito tempo, incluindo contra o muito difícil adversário de Israel, o Irão - é uma perseguição política e injustificada", lê-se na carta. Donald Trump considera, na carta, que "é tempo de permitir que 'Bibi' una Israel, concedendo-lhe o perdão e pondo fim a esta guerra jurídica de uma vez por todas.”Esta não é a primeira vez que o presidente norte-americano pede que o seu aliado seja perdoado. Já no mês passado, durante o seu discurso no Knesset, o parlamento israelita, Donald Trump disse que Netanyahu devia ser perdoado. O pedido de perdão do presidente dos EUA, feito agora por carta, já teve uma resposta de Isaac Herzog, que, em comunicado, sublinhou o "grande respeito" que tem pelo homólogo dos EUA e o "apreço pelo apoio inabalável de Trump a Israel e pela sua enorme contribuição para o regresso dos reféns, a remodelação do Médio Oriente e Gaza e a salvaguarda da segurança de Israel"O chefe de Estado israelita refere, no entanto, que "qualquer pessoa que pretenda um perdão deve apresentar um pedido formal, de acordo com os procedimentos estabelecidos".O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está, desde 2020, a ser julgado por alegada corrupção, enfrentando acusações de suborno, fraude e abuso de confiança. .Trump avisa que Israel perderá apoio dos EUA se anexar Cisjordânia, que Netanyahu diz ter sido "provocação da oposição".Trump garante que Israel não irá anexar a Cisjordânia ocupada