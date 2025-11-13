Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Uma mesquita foi vandalizada por colonos na Cisjordânia.
Uma mesquita foi vandalizada por colonos na Cisjordânia.EPA/ALAA BADARNEH
Internacional

Netanyahu rejeita perdão se isso implicar admitir que é culpado de corrupção

Primeiro-ministro agradeceu contudo a carta que Trump enviou a Herzog a pedir que seja perdoado.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Internacional
Israel
Benjamin Netanyahu
Cisjordânia
edição impressa
Isaac Herzog

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt