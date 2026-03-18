Delcy Rodríguez, presidente interina da Veenzuela
Delcy Rodríguez, presidente interina da VeenzuelaEPA/Miguel Gutiérrez
Internacional

Presidente da Venezuela substitui ministro da Defesa, no cargo desde 2014

Após mais de uma década como ministro da Defesa, Vladimir Padrino vai ser substituído por Gustavo Gonzalez ‌Lopez, anunciou Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela.
Susete Henriques
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A presidente interina da Venezuela anunciou esta quarta-feira, 18 de março, que o ministro da Defesa, o general Vladimir Padrino, vai ser substituído no cargo que desempenhava desde 2014. Delcy Rodríguez anunciou o nome do general Gustavo González López para ocupar o lugar.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Rodríguez fez um agradecimento ao agora ex-ministro da Defesa, dando conta que irá ter novas responsabilidades, mas sem especificar quais.

"Agradecemos a Vladimir Padrino López pela sua lealdade à nação e por ter sido, ao longo de todos estes anos, o primeiro militar na defesa do nosso país. Estamos certos de que assumirá as novas responsabilidades que lhe forem confiadas com o mesmo empenho e honra", escreveu Rodríguez, presidente interina do país após a intervenção dos EUA, em janeiro, que resultou na captura de Nicolás Maduro.

De acordo com o El País, que cita fontes do alto comando militar venezuelano, Padrino estava a gerar descontentamento entre os militares. Ao jornal espanhol, foi referido um "descontentamento brutal" com a longa liderança de Vladimir Padrino López, de 62 anos, no Ministério da Defesa.

O agora ex-ministro foi responsável pela secção cerimonial da guarda presidencial sob o comando do antigo presidente Hugo Chávez, mas foi na presidência de Nicolás Maduro que foi nomeado ministro da Defesa no final de 2014.

Após a intervenção dos EUA, durante a qual Maduro foi capturado, Padrino apenas se manteve no cargo para garantir a estabilidade nas Forças Armadas da Venezuela, segundo disseram fontes à Reuters, indicando que a sua demissão já era esperada.

Foi agora destituído, após quase 12 anos no cargo, e substituído por Gustavo González López.

O sucessor de Padrino fez parte das primeiras decisões de Delcy Rodríguez enquanto presidente interina da Venezuela. Depois da intervenção militar dos Estados Unidos, foi nomeado para liderar a Guarda Presidencial e a Direção de Contra-Informação Militar, conforme explica o El País.

De acordo com o jornal espanhol, González, "sancionado pelos EUA e acusado de graves violações dos direitos humanos", é um general que esteve à frente do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN), entre 2015 e 2018.

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