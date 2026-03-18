Presidente da Venezuela substitui ministro da Defesa, no cargo desde 2014

A presidente interina da Venezuela anunciou esta quarta-feira, 18 de março, que o ministro da Defesa, o general Vladimir Padrino, vai ser substituído no cargo que desempenhava desde 2014. Delcy Rodríguez anunciou o nome do general Gustavo González López para ocupar o lugar.Numa mensagem publicada nas redes sociais, Rodríguez fez um agradecimento ao agora ex-ministro da Defesa, dando conta que irá ter novas responsabilidades, mas sem especificar quais. "Agradecemos a Vladimir Padrino López pela sua lealdade à nação e por ter sido, ao longo de todos estes anos, o primeiro militar na defesa do nosso país. Estamos certos de que assumirá as novas responsabilidades que lhe forem confiadas com o mesmo empenho e honra", escreveu Rodríguez, presidente interina do país após a intervenção dos EUA, em janeiro, que resultou na captura de Nicolás Maduro. .De acordo com o El País, que cita fontes do alto comando militar venezuelano, Padrino estava a gerar descontentamento entre os militares. Ao jornal espanhol, foi referido um "descontentamento brutal" com a longa liderança de Vladimir Padrino López, de 62 anos, no Ministério da Defesa.O agora ex-ministro foi responsável pela secção cerimonial da guarda presidencial sob o comando do antigo presidente Hugo Chávez, mas foi na presidência de Nicolás Maduro que foi nomeado ministro da Defesa no final de 2014.Após a intervenção dos EUA, durante a qual Maduro foi capturado, Padrino apenas se manteve no cargo para garantir a estabilidade nas Forças Armadas da Venezuela, segundo disseram fontes à Reuters, indicando que a sua demissão já era esperada. Foi agora destituído, após quase 12 anos no cargo, e substituído por Gustavo González López. O sucessor de Padrino fez parte das primeiras decisões de Delcy Rodríguez enquanto presidente interina da Venezuela. Depois da intervenção militar dos Estados Unidos, foi nomeado para liderar a Guarda Presidencial e a Direção de Contra-Informação Militar, conforme explica o El País.De acordo com o jornal espanhol, González, "sancionado pelos EUA e acusado de graves violações dos direitos humanos", é um general que esteve à frente do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN), entre 2015 e 2018. .Trump sugere Venezuela como 51.º estado dos EUA após vitória no Mundial de Basebol