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Internacional

Trump sugere Venezuela como 51.º estado dos EUA após vitória no Mundial de Basebol

"Estado", publicou o presidente dos EUA na própria rede social, a Truth Social, depois de a Venezuela ter derrotado na final os EUA por 3-2 em Miami.
David Pereira
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Donald Trump voltou a sugerir que a Venezuela se torne no 51.º estado dos Estados Unidos, depois da seleção venezuelana ter derrotado a congénere norte-americana e conquistado o Mundial de Basebol.

"Estado", publicou esta terça-feira, 17 de março, o chefe de Estado na própria rede social, a Truth Social, depois de a Venezuela ter derrotado na final os EUA por 3-2 em Miami, para vencer o primeiro título do Clássico Mundial de Basebol.

Já na segunda-feira, quando a Venezuela bateu a Itália na meia-final, Trump tinha insinuado a anexação: "Coisas boas têm acontecido à Venezuela ultimamente. Qual será o segredo... 51.º Estado?".

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a 5 de março um acordo com o Governo interino da Venezuela para "restaurar as relações diplomáticas e consulares", dois meses após a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Cinco dias depois, o mesmo departamento notificou o tribunal de Nova Iorque responsável pelo processo contra Maduro de que tinha reconhecido formalmente Delcy Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela.

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EUA reconhecem oficialmente governo de Delcy Rodríguez na Venezuela

A conquista venezuelana no Clássico Mundial de Basebol também foi celebrada pela líder da oposição e vencedora do Prémio Nobel da Paz, María Corina Machado. "Somos campeões do mundo! Que orgulho ser venezuelana; obrigada, malta!", publicou na rede social X, com emojis da bandeira venezuelana e outros que fazem lembrar 'arepas', um prato típico da Venezuela.

Também o partido de Corina Machado, o Vente Venezuela, festejou o triunfo no X: "Chegámos ao auge do basebol; com mística, disciplina e excelência. Esta vitória é a prova de que os venezuelanos são imparáveis".

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