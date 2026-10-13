Praga de percevejos em avião da Qantas obriga a cancelamento de voo

Um avião da companhia aérea australiana Qantas foi obrigado a ficar em terra após uma praga de percevejos ter sido descoberta no interior da aeronave, enquanto realizava um voo entre a cidade de Perth e a capital italiana Roma.

Segundo o jornal The Guardian, estes insetos parasitas foram encontrados na parte da frente da classe económica do avião a meio do voo no passado dia 9 de outubro.

Os passageiros a bordo começaram a sentir picadas destes insetos, que se alimentam de carne humana e provocam comichão. A tripulação a bordo ainda deu anti-histamínicos aos passageiros que se queixaram. À chegada a Roma, o avião já não voltou a descolar e o voo de regresso, previsto para o dia 10, foi cancelado.

"Pedimos sinceras desculpas aos clientes pelo cancelamento do voo de sábado entre Roma e Perth, o que permitiu aos nossos engenheiros e equipas de manutenção realizar uma limpeza profunda da aeronave após ter sido identificado um problema num pequeno número de lugares da classe económica", afirmou um porta-voz, citado pela BBC News. Os passageiros terão tido direito a alojamento e a um novo voo, segundo acrescentou.

Não é a primeira vez que uma praga de percevejos afeta um voo de uma grande companhia aérea. Em 2017, a British Airways foi obrigada a pedir desculpa a uma família que, ao viajar de Vancouver para Londres, ficou coberta de picadas durante um voo noturno.

No ano passado, a Turkish Airlines foi alvo de várias denúncias de pragas de percevejos nos aviões, com passageiros a reportar picadas e que a companhia não fazia nada sobre isso.

Em Portugal, os percevejos têm feito notícia nos últimos tempos. Na semana passada, a descoberta de uma praga de percevejos obrigou ao encerramento de um piso do edifício da Direção Municipal de Cultura de Lisboa, no bairro da Boavista, na capital. E em setembro, uma situação semelhante foi descoberta no Centro de Formação de Portalegre da GNR, obrigando à suspensão das aulas presenciais nesse centro.