Direção Municipal de Cultura de Lisboa encerra um piso devido a praga de percevejos

Uma infestação de percevejos nas instalações da Direção Municipal de Cultura de Lisboa forçou a instituição a impedir os acessos a um dos pisos. A decisão terá sido comunicada no dia 2 de outubro, colocando a divisão, o piso 2 do Edifício Norte do Complexo Municipal da Boavista, temporariamente encerrado até haver uma visita técnica especializada, que, ao que foi possível saber, estava marcada para esta terça-feira, 6 de outubro, mas que até à hora publicação não foi possível confirmar se teve lugar.

Alguns profissionais tiveram a possibilidade de permanecer em trabalho remoto enquanto a desinfestação não decorre, mas não terão visto, de forma generalizada, respondidas algumas perguntas quanto às garantias de prazos para a desinfestação nem sobre as áreas afetadas no edifício, nomeadamente as de refeições ou sequer possíveis intervenções de vigilância. Para a decisão de se vedar o piso, não se terão prestado todos os pormenores do tipo de praga em questão. Apesar das tentativas do DN não foi dada qualquer explicação sobre o caso.

O possível alastramento da praga já tinha sido identificado por moradores locais no Bairro da Boavista e durante o verão houve várias queixas. O DN contactou o presidente da junta de freguesia de Benfica, Ricardo Marques, o qual confirmou que pediu "várias vezes a desinfestação do bairro."

Ao Diário de Notícias chegou ainda a ação do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa quanto à situação. Carolina Serrão, vereadora eleita do partido, fez entrar um requerimento esta terça-feira, dia 6 de outubro, no qual pergunta se existiu alguma decisão no sentido de "não informar imediatamente todos os trabalhadores para evitar causar alarme", as razões para não se proceder "a uma medida generalizada de trabalho remoto" e ainda vincou querer saber quanto tempo esteve o "piso 2 em funcionamento após a deteção da infestação."

No mesmo sentido da Junta de Freguesia de Benfica, os bloquistas querem ação rápida do Executivo e pedem calendarização prioritária para os trabalhos de desinfestação e posteriores relatórios de inspeções e plano de reabertura dos espaços afetados.

O Bairro da Boavista, com população estimada de 3200 pessoas, é dado como sendo um dos primeiros bairros municipais da Península Ibérica - foi inaugurado na década de 40 do século XX. Havia planos, de 2023 a 2026, ter uma intervenção de requalificação em 700 casas, além dos projetos de melhoria nos espaços verdes, desportivos e da esquadra local.