Juanma Moreno e o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo.
Juanma Moreno e o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo.FOTO:DR/X/@PPANDALUZ
Internacional

P&R - Pode Sánchez antecipar as eleições se o PP renovar a maioria absoluta na Andaluzia?

Populares tentam vender essa leitura nacional das eleições autonómicas de domingo (17 de maio), apesar de o primeiro-ministro espanhol insistir que vai cumprir o mandato até ao fim.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Pedro Sánchez
Internacional
Espanha
Alberto Núñez Feijóo
Vox
Andaluzia
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt