Numa penada, Trump agrada aos seus fãs e livra-se de pagar mais de 100 milhões de dólares ao IRS.
Numa penada, Trump agrada aos seus fãs e livra-se de pagar mais de 100 milhões de dólares ao IRS.EPA/JIM LO SCALZO
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P&R: O fundo bilionário para recompensar os invasores do Capitólio (e Trump)

Presidente e procurador-geral defendem fundo para indemnizar, à margem dos tribunais, quem se sinta perseguido pela administração Biden. Democratas escandalizados e republicanos incomodados.
César Avó
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