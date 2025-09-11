Portugal convoca embaixador russo por causa de intrusão no espaço aéreo polaco

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, convocou o embaixador russo para pedir explicações sobre “a invasão do espaço aéreo e da fronteira” da Polónia, disse esta quinta-feira (11 de setembro) à Lusa fonte oficial.De acordo com a mesma fonte, o Governo português pretende exigir explicações às autoridades russas sobre a violação do espaço aéreo polaco por aparelhos aéreos não tripulados (drones) russos, na madrugada de quarta-feira.O embaixador russo encontra-se atualmente fora de Portugal, pelo que será representado pelo encarregado de negócios da embaixada da Rússia em Lisboa..Polónia restringe tráfego aéreo na fronteira leste para "garantir a segurança nacional". As autoridades polacas, que denunciaram uma “provocação de grande escala” por parte da Rússia, indicaram que 19 drones entraram no espaço aéreo polaco, tendo alguns sido abatidos.O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, invocou o artigo 4.º da NATO, que prevê consultas entre os Estados-membros.Moscovo alegou que não tinha a intenção de violar o espaço aéreo russo..Intencional ou acidental? Seis opiniões sobre o “incidente” com os drones russos. O incidente mereceu uma condenação generalizada dos países da NATO e da União Europeia.A Polónia pediu também uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, que se deverá realizar na sexta-feira.