Péter Magyar tomou posse sábado, dia em que Ziobro foi para os EUA.
Péter Magyar tomou posse sábado, dia em que Ziobro foi para os EUA.EPA / Tibor Illyes
Internacional

Polónia quer respostas sobre fuga para os EUA de antigo ministro exilado na Hungria

Péter Magyar ia revogar o estatuto de asilo de Ziobro e entregá-lo às autoridades de Varsóvia.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Estados Unidos
Hungria
Viktor Orbán
Polónia
edição impressa
Péter Magyar
Diário de Notícias
www.dn.pt