Destituição de líder. Apoiantes e polícia cercam sede do principal partido da oposição na Turquia
Foto: EPA/NECATI SAVAS
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Destituição de líder. Apoiantes e polícia cercam sede do principal partido da oposição na Turquia

Numerosos apoiantes de Özel, eleito em novembro de 2023 num congresso do Partido Republicano do Povo (CHP na sigla original, de matriz social-democrata), ocuparam a sede.
DN/Lusa
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Um contingente policial cercou esta manhça, 24 de maio, a sede do maior partido da oposição turca, o Partido Republicano do Povo (CHP), para destituir o seu líder, Özgür Özel. O político tinha sido afastado do cargo na quinta-feira por ordem judicial.

Durante a manhã, numerosos apoiantes de Özel, ocuparam a sede e impediram a entrada da equipa de Kemal Kiliçdaroglu, o antigo líder de 77 anos colocado de novo à frente do partido por decisão de um tribunal. Öze foi eleito em novembro de 2023 num congresso do Partido Republicano do Povo (CHP na sigla original, de matriz social-democrata),

Alguns confrontos ocorreram entre apoiantes de ambos os lados no exterior do edifício, mas a equipa de Kiliçdaroglu acabou por solicitar às forças policiais de Ancara que os adversários fossem retirados das instalações. Parlamentares leais a Özel, que não puderam ser detidos devido à imunidade parlamentar, mantiveram-se no interior do edifício, apesar da entrada de uma força policial na sede do CHP.

Na sentença que destituiu Özel do cargo na quinta-feira, ainda a ser objeto de recurso para o Supremo Tribunal da Turquia, deu-se como provada a compra de votos por delegados no congresso do partido em 2023, anulando assim os resultados, assim como os dos congressos seguintes, o que levou à substituição da liderança do partido.

Özel, apoiado pela grande maioria dos 138 membros do CHP no parlamento e pelos presidentes de câmara de pelo menos 12 capitais provinciais importantes, que assinaram ontem um manifesto de apoio conjunto, considerou a decisão judicial como uma manobra política instigada pelo governo turco para enfraquecer o partido da oposição.

Durante a liderança de Kiliçdaroglu, entre 2010 e 2023, o CHP manteve uma intenção de voto de pouco mais de 25%, mas nas eleições municipais de 2024, já com Özel como líder, tornou-se o partido mais votado, com 37%, ultrapassando o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

A próxima eleição presidencial está prevista para 2028, mas o presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, membro do CHP, e principal adversário de Erdogan, está preso desde março do ano passado e a ser julgado por acusações de corrupção.

Observadores afirmam que muitos processos judiciais contra o CHP — centrados em alegações de corrupção — visam neutralizar o partido antes das próximas eleições, mas o governo insiste que os tribunais da Turquia são imparciais e atuam independentemente das pressões políticas.

Nas negociações para a sua sucessão, Özel chegou a mostrar-se disponível para entregar a liderança a Kiliçdaroglu, caso este venha a ser eleito num congresso do partido a convocar num prazo de 40 dias. Até ao momento, Kiliçdaroglu apenas declarou que o congresso se realizará "no momento oportuno".

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