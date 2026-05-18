Atirador mata quatro pessoas e fere oito em ataque no sul da Turquia

Quatro pessoas morreram e outras oito ficaram feridas esta segunda-feira, 18 de maio, após um ataque a tiro em Mersin, no sul da Turquia, perpetrado por um suspeito que continua em fuga, segundo vários órgãos de comunicação social locais.O alegado atirador abriu fogo inicialmente num restaurante situado junto a uma estrada, cerca de 40 quilómetros a nordeste da cidade de Mersin, matando o proprietário do estabelecimento e um funcionário.Vários clientes ficaram igualmente feridos durante o ataque, acrescentaram os meios de comunicação turcos.. Segundo as mesmas fontes, o suspeito disparou depois contra mais dois homens enquanto fugia do local, provocando mais duas vítimas mortais.As autoridades turcas acreditam que o suspeito do ataque tem 17 anos.Uma das vítimas mortais era um pastor que conduzia o seu rebanho para pastar nas proximidades do restaurante quando foi atingido pelos disparos.Imagens transmitidas pelos meios de comunicação locais mostraram um helicóptero a sobrevoar a área durante as operações de busca, bem como ambulâncias a transportar os feridos para um hospital da região.As autoridades turcas não divulgaram até ao momento informações sobre os motivos do ataque.O incidente ocorre cerca de um mês depois de um jovem de 14 anos ter aberto fogo numa escola de uma grande cidade situada a cerca de 180 quilómetros a leste de Mersin, matando nove alunos, com idades entre os 10 e os 11 anos, e um professor.