O diretor do Centro para a Europa e Eurásia do Instituto Hudson, Peter Rough.
O diretor do Centro para a Europa e Eurásia do Instituto Hudson, Peter Rough.FOTO: Leonardo Negrão
Internacional

Peter Rough: “Pedro Sánchez procura ativamente o desprezo de Trump e parece deleitar-se com isso”

O diretor do Centro para a Europa e Eurásia do Instituto Hudson esteve em Lisboa para o Foro La Toja e falou ao DN da visão norte-americana da tensão entre Trump e os aliados europeus e deixa conselhos para lidar com o presidente dos EUA.
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