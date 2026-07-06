Pelo menos onze mortos em ataque russo com mísseis e drones em Kiev

Pelo menos onze pessoas morreram na madrugada de domingo para segunda-feira e pelo menos 46 ficaram feridas num ataque de grande envergadura da Rússia contra Kiev, segundo o administrador militar da capital, Tymur Tkachenko, no Telegram.O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou a ocorrência de danos materiais em três distritos da capital ucraniana, nomeadamente, vários blocos de apartamentos sofreram danos e incêndios devido ao ataque russo em larga escala, através de vagas repetidas, que incluiu a utilização de mísseis balísticos e de cruzeiro, assim como drones.Os serviços de resgate tiveram de retirar dos edifícios afetados vários residentes, entre os quais crianças.Já o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que, entre a noite de domingo e esta segunda-feira, a Rússia lançou 68 mísseis e 351 drones sobre a capital ucraniana, tendo sido "registados danos em mais de 10 locais da cidade, incluindo edifícios residenciais".“As operações de resposta ainda estão em curso", escreveu o líder no Facebook. "Todos os serviços necessários estão no local, fazendo todo o possível para resgatar pessoas e prestar assistência a todos os que dela necessitam”, continuou..Um edifício residencial no distrito de Podilskyi ruiu parcialmente, segundo o chefe da Administração Militar da Cidade de Kiev, Tymur Tkachenko, numa publicação na plataforma de mensagens Telegram.No distrito de Darnytsia, vários edifícios de vários andares ficaram danificados e acredita-se que haja pessoas presas sob os escombros."Trata-se de edifícios residenciais. Locais onde as pessoas dormiam e viviam vidas normais", afirmou Tkachenko..O canal da Força Aérea ucraniana tinha informado na Telegram durante a madrugada que drones e mísseis russos se dirigiam para Kiev, onde se ouviram fortes explosões logo às primeiras horas.“As operações de resposta ainda estão em curso. Foram registados danos em mais de 10 locais da cidade, incluindo edifícios residenciais. Todos os serviços necessários estão no local, fazendo todo o possível para resgatar pessoas e prestar assistência a todos os que dela necessitam”, declarou.Zelensky pede "decisões firmes" e mais defesas à NATONo domingo, Volodymyr Zelensky tinha assinalado que a Rússia estava a preparar um novo ataque em larga escala contra a Ucrânia. Já esta segunda-feira, no Facebook, o líder pediu aos seus aliados que tomem "decisões firmes" na cimeira da NATO, marcada para terça e quarta-feira em Ancara."É crucial que o mundo — em primeiro lugar os Estados Unidos e os nossos parceiros europeus — saia da cimeira da NATO em Ancara [na Turquia] com decisões firmes a favor da nossa defesa aérea e, consequentemente, da proteção da vida das pessoas comuns", declarou Volodymyr Zelensky no Facebook.“Enquanto os mísseis Patriot permanecerem nos arsenais dos nossos aliados, a Rússia estará apenas encorajada a continuar a destruir edifícios residenciais. Os Estados Unidos e a Europa têm força suficiente para travar este terror”, afirmou Zelensky, que destacou uma lacuna nas defesas aéreas que afetou a proteção da capital contra o ataque russo.“Os nossos guerreiros tiveram hoje um bom desempenho na interceção de drones e mísseis de cruzeiro, mas infelizmente não de mísseis balísticos russos. E a razão reside no fornecimento insuficiente de mísseis intercetores”, sublinhou..Pássaros na Ucrânia começaram a fazer ninhos com cabos de fibra ótica usados para guiar drones.Putin admite escassez de combustíveis devido a ataques da Ucrânia contra refinarias russas.Rússia mostra frustração com a atual posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia