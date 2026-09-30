Pelo menos cinco mortos em ataques russos contra a Ucrânia
Ataques com drones e mísseis russos contra Kiev e áreas próximas mataram cinco pessoas e danificaram infraestruturas energéticas.
"Desde a noite passada que as equipas de emergência e de reparação têm trabalhado para lidar com as consequências do ataque russo. Foi um ataque difícil – quase 190 drones de ataque, além de mísseis balísticos. O principal alvo foi a infraestrutura energética na capital e na região de Kiev", denunciou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy numa publicação na rede social X em que disse que edifícios residenciais também ficaram destruídos.
"Até ao momento, 14 pessoas ficaram feridas em todo o país em consequência destes ataques. Tragicamente, cinco pessoas morreram, incluindo uma criança", disse. Zelensky agradeceu a todos os que "estão do lado da Ucrânia", nomeadamente pelo apoio funceiro e militar que a Ucrânia tem recebido dos parceiros.
O ataque começou depois de a Força Aérea ucraniana ter alertado sobre a aproximação de mísseis balísticos em direção à capital tendo sido registadas mais de 10 explosões em diferentes pontos da cidade.
Fontes do Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia referiram que parte dos danos e das vítimas registados na capital se concentraram no distrito de Sviatoshynskyi, alertando também para incêndios num edifício não residencial e num armazém no distrito de Podilskyi.
Na localidade de Vyshhorod, um menor foi encontrado morto entre os escombros de uma residência atingida durante um dos ataques, no qual um homem e uma mulher também ficaram feridos.
Em Bucha, os ataques causaram estragos em três habitações, 11 veículos e dois armazéns, segundo detalhou o chefe da Administração Militar da região de Kiev, Timur Tkachenko.
Por outro lado, as defesas antiaéreas russas abateram, durante a noite passada, 384 drones ucranianos de longo alcance sobre 17 regiões russas, a península anexada da Crimeia e o Mar Negro, segundo indicou hoje o Ministério da Defesa da Rússia.
Até ao momento desconhecem-se os efeitos dos últimos ataques ucranianos contra a Rússia ocorridos durante a última noite e primeiras horas de hoje.
*com Lusa