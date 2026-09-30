Pelo menos cinco mortos em ataques russos contra a Ucrânia

O ataque começou depois de a Força Aérea ucraniana ter alertado sobre a aproximação de mísseis balísticos em direção à capital tendo sido registadas mais de 10 explosões em diferentes pontos da cidade.

Fontes do Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia referiram que parte dos danos e das vítimas registados na capital se concentraram no distrito de Sviatoshynskyi, alertando também para incêndios num edifício não residencial e num armazém no distrito de Podilskyi.

Na localidade de Vyshhorod, um menor foi encontrado morto entre os escombros de uma residência atingida durante um dos ataques, no qual um homem e uma mulher também ficaram feridos.

Em Bucha, os ataques causaram estragos em três habitações, 11 veículos e dois armazéns, segundo detalhou o chefe da Administração Militar da região de Kiev, Timur Tkachenko.

Por outro lado, as defesas antiaéreas russas abateram, durante a noite passada, 384 drones ucranianos de longo alcance sobre 17 regiões russas, a península anexada da Crimeia e o Mar Negro, segundo indicou hoje o Ministério da Defesa da Rússia.

Até ao momento desconhecem-se os efeitos dos últimos ataques ucranianos contra a Rússia ocorridos durante a última noite e primeiras horas de hoje.

*com Lusa