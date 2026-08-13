Pelo menos 265 mortos e decretado estado de emergência após sismo na Colômbia
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Pelo menos 265 mortos e decretado estado de emergência após sismo na Colômbia

O presidente colombiano referiu, em declarações aos jornalistas em Bogotá na quarta-feira, que foram afetadas 25.872 famílias devido ao sismo, num total de 53.816 pessoas.
DN/Lusa
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O número de mortos pelo sismo que atingiu a Colômbia na segunda-feira subiu para 265, registando-se ainda 3.494 feridos e 496 desaparecidos, revelou o presidente Abelardo de la Espriella, que declarou estado de emergência económica.

O chefe de Estado colombiano referiu, em declarações aos jornalistas em Bogotá na quarta-feira, que foram afetadas 25.872 famílias devido ao sismo, num total de 53.816 pessoas.

O Presidente assegurou que os esforços do governo se concentram sobretudo na localização dos desaparecidos e indicou que estão a atuar com todos os recursos disponíveis e com a ajuda internacional que começa a chegar à Colômbia.

O sismo causou ainda a destruição de 11.347 casas e danificou 53.526, além de 140 edifícios desabados, 1.819 escolas danificadas e 631 centros comunitários afetados, segundo o último balanço da Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD), divulgado pelo Presidente.

De la Espriella declarou também na quarta-feira o estado de emergência económica para lidar com a crise provocada pelo terramoto.

"Decidi invocar a emergência económica, mecanismo previsto na Constituição, para poder enfrentar esta crise adequadamente", frisou De la Espriella, que explicou que a medida permitirá a criação de um "fundo milagroso" destinado a canalizar recursos "para a reconstrução de hospitais, escolas, edifícios, estradas e aeroportos" afetados pelo sismo.

O Presidente explicou que o governo, juntamente com a sua equipa económica, está a organizar medidas de ajuda de emergência às famílias afetadas, incluindo o pagamento de contas de serviços públicos, subsídios de renda para os que perderam as suas casas, isenção de impostos e auxílio financeiro, além de ajuda económica às famílias mais vulneráveis e mecanismos de apoio a comerciantes e pequenos empresários afetados.

"O impacto é enorme e exige grande determinação e vontade política do governo", apontou De la Espriella, acrescentando que a tragédia ocorre numa altura de "crise orçamental" para a Colômbia.

O sismo, de magnitude 7,4 na escala de Richter, segundo o Serviço Geológico da Colômbia, teve o seu epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó, uma das províncias mais pobres do país.

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