Colômbia anuncia apoios às famílias após sismo que matou pelo menos 240 pessoas

O Presidente da Colômbia anunciou na terça-feira, 11 de agosto, um programa de subsídio ao arrendamento para as famílias que perderam as casas no sismo de magnitude 7,4 que atingiu o país na segunda-feira.

"Desde ontem [segunda-feira], o Governo nacional ativou um mecanismo para implementar subsídios de renda" para aproximadamente 1.150 famílias que perderam as suas casas em Manizales, disse Abelardo de la Espriella, durante uma visita à cidade, capital do departamento de Caldas.

Seis pessoas morreram no sismo em Caldas, região situada no centro da Colômbia, e ninguém permanece preso sob os escombros, segundo o presidente.

O Governo também atribuiu auxílio às famílias afetadas em Risaralda, outro departamento impactado pelo sismo devido à sua proximidade com o epicentro, onde as autoridades locais reportaram milhares de casas danificadas.

“Vamos conceder essa possibilidade para que as pessoas possam ter algum alívio no meio desta tragédia. O meu coração doeu quando passei pelo centro de Pereira e vi todos aqueles negócios destruídos”, disse o presidente após visitar a capital de Risaralda, departamento onde morreram pelo menos 90 pessoas.

O sismo que abalou a Colômbia na segunda-feira (10) provocou a morte de pelo menos 240 pessoas, de acordo com o mais recente balanço, divulgado pelas autoridades locais na terça-feira.

Nos municípios de Valle del Cauca (sudoeste), segundo dados provisórios da administração regional, há 35 mortos, aos quais se somam 95 em Cali, a capital.

Além disso, 14 pessoas morreram no departamento de Chocó (oeste), epicentro do terramoto, segundo a governadora local, Diana Carolina Córdoba-Nuri.

As equipas de resgate e os voluntários continuaram na terça-feira as buscas por sobreviventes nas ruínas do sismo, que também provocou uma onda de solidariedade, com os habitantes locais a mobilizarem-se para ajudar os socorristas.

Equipamento de construção, cães, equipas de resgate profissionais e alguns soldados estão a escalar as montanhas de escombros para participar nas operações de resgate.

Os moradores armados com picaretas, pás e as próprias mãos uniram-se para ajudar, formando correntes humanas para remover os escombros.

Outros moradores estão a distribuir comida às vítimas ou a dar sangue.

Em Cali, a terceira maior cidade da Colômbia, vários hospitais foram danificados. Parte do Hospital Universitário de Valle colapsou, obrigando os médicos a transferir alguns doentes e a tratar outros nos jardins adjacentes.

Em Pereira, a maioria dos 480 mil habitantes ficou sem eletricidade e com acesso muito limitado à internet.

Muitas vítimas passaram a noite nos passeios, temendo tremores secundários ou fissuras nas suas casas. Num parque da cidade, foram montadas tendas e colchões para abrigar as vítimas do sismo.

O sismo foi sentido na segunda-feira (11) às 07:34 (13:34 em Lisboa), com epicentro no município de San José del Palmar, no departamento de Chocó.