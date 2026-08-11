Colômbia conta os mortos um dia depois do terramoto mais forte do século

Um dia depois do terramoto mais forte registado na Colômbia neste século, as equipas de emergência continuam esta terça-feira (11 de agosto) a procurar sobreviventes entre os escombros de edifícios destruídos, enquanto o balanço de vítimas mortais ultrapassa já as 220. As autoridades receiam que o número continue a aumentar à medida que os trabalhos de socorro avançam em algumas das zonas mais atingidas.

O sismo ocorreu pouco depois das 7h30 de segunda-feira (10), hora local (13h30 em Portugal continental), e atingiu uma magnitude de 7,4, com epicentro localizado junto a San José del Palmar, no departamento de Chocó, a cerca de 400 quilómetros a oeste de Bogotá. O abalo foi sentido em grande parte do território colombiano e também em países vizinhos, como Equador, Venezuela e Panamá. O serviço geológico colombiano classificou-o como o sismo mais forte registado no país no século XXI.

A violência do tremor provocou o colapso de dezenas de edifícios e danos em cerca de 1600 estruturas, segundo os primeiros levantamentos, com as cidades de Cali, Pereira e Manizales entre as zonas urbanas mais afetadas, enquanto o acesso a algumas comunidades próximas do epicentro permanece dificultado pela geografia acidentada e pela interrupção das comunicações.

Cali, a terceira maior cidade da Colômbia, com cerca de 2,2 milhões de habitantes, é uma das áreas onde o impacto foi mais grave. Pelo menos 85 pessoas morreram na cidade, onde vários edifícios ruíram e partes de unidades hospitalares ficaram danificadas, obrigando à transferência de doentes e à criação de estruturas de emergência no exterior dos edifícios. Em Pereira, capital de Risaralda, as autoridades contabilizam pelo menos 66 mortos. No departamento de Chocó, onde se situou o epicentro, morreram pelo menos 13 pessoas.