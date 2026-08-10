Sismo de magnitude 7,4 abala a Colômbia. Há relatos de feridos e danos

Um sismo de magnitude 7,4 atingiu esta segunda-feira, 10 de agosto, a Colômbia, fazendo tremer Bogotá e várias outras cidades do país e provocando já relatos de feridos e danos. Segundo a agência Reuters, o epicentro foi localizado no departamento de Chocó, no oeste colombiano, a cerca de 230 quilómetros de Bogotá.A governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, afirmou que o sismo provocou uma “destruição significante” e deixou feridos, sem avançar, para já, com um número concreto de vítimas.. Em Bogotá, o tremor foi suficientemente forte para provocar a saída de pessoas de edifícios e o disparo de sirenes de emergência. Testemunhos e vídeos publicados nas redes sociais mostram edifícios a oscilar durante o sismo, embora a extensão dos danos na capital ainda esteja a ser avaliada.Há relatos de que o sismo também foi sentido noutros países da região, como Equador, Venezuela e Panamá. A magnitude do sismo também foi revista nas primeiras horas. O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC) registou inicialmente 7,1, reviu depois a estimativa para 6,8 e posteriormente para 7,4. O Serviço Geológico Colombiano também apontou uma magnitude de 7,4.. em atualização