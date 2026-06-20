Pelo menos 12 feridos por balas disparadas a partir de um carro em Chicago

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas por disparos de balas a partir de um carro numa rua de Chicago nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira, 19 de junho.Um carro com duas pessoas parou numa rua do sul da cidade e estas começaram a disparar indiscriminadamente. Duas pessoas, homens, estão em estado crítico, segundo um comunicado da polícia citado pela agência Associated Press.No total, ficaram feridos oito homens e quatro mulheres com idades compreendidas entre os 17 e os 47 anos. Um outro homem, segundo a polícia, sofreu ferimentos de gravidade desconhecida e recusou assistência médica.O alerta para o incidente veio de uma das pessoas feridas. Ao chegar ao local, a polícia deparou-se com uma mulher com dois ferimentos de bala nas costas e um homem com quatro ferimentos superficiais também nas costas.As autoridades estão a investigar este tiroteio que acontece em pleno Juneteenth, feriado que celebra o fim da escravatura nos Estados Unidos, e depois de Barack Obama, ex-presidente dos EUA, ter recebido os primeiros visitantes no seu centro presidencial..Quase dez anos e 850 milhões de dólares depois, Obama inaugura o seu centro presidencial em Chicago