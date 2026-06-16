Quase dez anos e 850 milhões de dólares depois, Obama inaugura o seu centro presidencial em Chicago

Os pormenores da cerimónia ainda estão em segredo, mas quase dez anos depois de Barack e Michelle Obama terem deixado a Casa Branca, o Centro Presidencial que construíram no sul de Chicago (e que é muito mais do que uma simples biblioteca sobre os dois mandatos à frente dos destinos dos EUA) vai ser finalmente inaugurado. O projeto custou 850 milhões de dólares (cerca de 730 milhões de euros), sendo a mais cara biblioteca presidencial de sempre.A inauguração oficial é esta quinta-feira, 18 de junho, mas a abertura ao público será só na sexta-feira - no Juneteenth (palavra que mistura junho e 19), quando se assinala a emancipação e libertação dos últimos escravos nos EUA, no Texas, em 1865 (dois anos após a proclamação oficial do presidente Abraham Lincoln). A data, assinalada há mais de um século a nível regional, é feriado nacional apenas desde 2021..“Vocês são a América. Sem as amarras do hábito e da convenção. Sem o peso do que é, prontos para conquistar o que deveria ser. Pois em todos os cantos deste país, há primeiros passos a serem dados, novos caminhos a serem percorridos, mais pontes a serem atravessadas”, diz o texto em duas das fachadas do edifício principal, o do museu, parte de um discurso proferido por Obama em 2015, no 50.º aniversário das Marchas de Selma a Montgomery (movimento pelos direitos civis afroamericanos). “A América não é o projeto de uma só pessoa. A palavra mais poderosa na nossa democracia é ‘Nós’. ‘Nós, o Povo’. ‘Nós Venceremos’. ‘Sim, Nós Podemos’ [o famoso slogan Yes, we can que usou na campanha]. Essa palavra não pertence a ninguém. Pertence a todos. Oh, que gloriosa tarefa nos foi dada: tentar continuamente melhorar esta nossa grande nação”, refere também o texto. O edifício de oito andares, desenhado pelos arquitetos Tod Williams e Billie Tsien, é o centro de um campus que se estende por 7,8 hectares (mais do que dez estádios de futebol). O “Obamalisk”, como alguns lhe chamam comparando-o a um obelisco gigante, parece um simples bloco de cimento, mas foi inspirado na imagem de quatro mãos juntas, revelaram os autores. No interior encontra-se o museu, sendo que a biblioteca propriamente dita, com todos os registos da presidência de Obama, foi totalmente digitalizada (são mais de 30 milhões de páginas). Na entrada está o novo retrato do casal (na realidade o primeiro em que surgem os dois), pintado pela artista de origem nigeriana Njideka Akunyili Crosby. Uma das muitas obras de arte do complexo, que é também uma verdadeira galeria de arte. .Uma das exposições no edifício aborda a história das mudanças sociais nos EUA, outra a ascensão dos Obama e a vida da família na Casa Branca entre janeiro de 2009 e janeiro de 2017. Há espaço para uma coleção de vestidos de Michelle Obama, assim como uma réplica da Sala Oval - construída para a série Scandal (ABC) e doada pela sua autora e produtora Shonda Rhimes. No topo há o Sky Room Nelson Mandela (batizado em homenagem ao ex-presidente sul-africano), de onde se tem uma vista panorâmica da zona sul de Chicago, começando no Parque Jackson no qual o complexo foi construído, e de todas as áreas adjacentes - onde também há um campo de basquetebol, espaços para eventos da comunidade e uma horta. .A biblioteca presidencial de Obama demorou quase uma década a construir e custou 850 milhões de dólares (cerca de 730 milhões de euros), sendo a mais cara de sempre - podendo também ser a última “tradicional”. Joe Biden está a ter dificuldades em angariar dinheiro para a sua e Donald Trump está a planear erguer a dele num terreno que lhe foi oferecido em Miami, querendo que inclua um hotel.