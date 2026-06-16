O "Obamalisk", como alguns lhe chamam, acolhe o museu e é o foco do complexo do Centro Presidencial Obama.
O "Obamalisk", como alguns lhe chamam, acolhe o museu e é o foco do complexo do Centro Presidencial Obama.
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Quase dez anos e 850 milhões de dólares depois, Obama inaugura o seu centro presidencial em Chicago

Mais do que uma biblioteca que guarda os registos do tempo de Barack e Michelle na Casa Branca, o complexo que é inaugurado esta quinta-feira (18 de junho) tem um museu, campo de basquetebol e horta.
Susana Salvador
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