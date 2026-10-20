Patrão da Ryanair diz que preço dos bilhetes de avião vão aumentar muito e chama von der Leyen de "inútil"

O administrador executivo da companhia aérea Ryanair chamou "inútil" à presidente da Comissão Europeia por nada fazer para aumentar a competitividade e avisou que os preços dos bilhetes das viagens de avião vão aumentar "de forma significativa" em 2027.

Em entrevista ao programa "Europe Today" da estação de TV Euronews, Michael O'Leary não poupou críticas à Comissão Europeia e aos eurodeputados. “Ursula von der Leyen tem medo de fazer seja o que for além de falar. Sabe, é inútil.” O executivo lembrou que a UE tem à sua disposição uma via para ganhar competitividade, o relatório Draghi, mas acusou Bruxelas de não ter aplicado qualquer das recomendações. "Ursula von der Leyen esconde-se no Berlaymont [sede da Comissão], sem fazer nada além de proferir discursos.”

A agência europeia de financiamento Joint European Disruptive Initiative, num relatório do mês passado, conclui que 26% das recomendações do antigo presidente do Banco Central Europeu foram aplicadas.

O'Leary também criticou os eurodeputados: "Temos uma nave de loucos no Parlamento Europeu a reescrever regulamentos destinados a aumentar o custo do transporte aéreo, enquanto os consumidores desejam tarifas mais baixas."

As críticas surgem depois de ter anunciado o corte de 20 rotas na Bélgica devido às taxas ambientais que se aplicam aos voos dentro da UE. "Ninguém criaria um sistema tão estúpido, exceto o Parlamento Europeu e a Ursula von der Leyen. Se se levar a sério a competitividade, cobre impostos aos americanos quando aterrarem aqui na Europa."

O governo belga aumentou o valor da taxa de cada passageiro de dois euros para sete euros. "Vamos transferir os aviões para países competitivos", disse o administrador executivo da companhia irlandesa, sem especificar quais. Mas não será para a "pouco competitiva" França ou para a "desesperadamente pouco competitiva" Alemanha.

Alertou ainda para o facto de o preço dos bilhetes das viagens aéreas virem a aumentar em 2027. "Não há dúvida de que as tarifas aéreas vão subir de forma significativa em 2027 devido aos preços de petróleo muito mais altos.” Algo que, no caso desta companhia low-cost, ainda não aconteceu porque um acordo de compras antecipadas permitiu comprar combustível com o preço ajustado aos 67 dólares por barril.