"Parem de disparar". Trump avisa Irão e Israel após primeira troca de ataques desde cessar-fogo de abril

Israel lançou na madrugada desta segunda-feira, 8 de junho, ataques contra o centro e o oeste do Irão, em resposta ao lançamento de mísseis por parte de Teerão, e o Irão retaliou com uma série de ataques. Trata-se da primeira troca de disparos desde que foi alcançado o cessar-fogo, a 8 de abril. Ouviram-se explosões no centro de Israel, enquanto as defesas aéreas tentavam interceptar os mísseis iranianos. Também soaram sirenes em toda a vizinha Jordânia.Teerão deixou o alerta: considerará os EUA responsáveis por qualquer escalada da situação."Ninguém acredita que o regime israelita tomaria qualquer medida sem coordenação com os EUA", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, na conferência de imprensa em Teerão. "Os EUA são responsáveis pela agressão do regime israelita e serão também responsáveis pelas consequências de qualquer escalada das tensões", garantiu, citado pela AP.Os ataques israelitas aconteceram num aparente desafio a Donald Trump, com o presidente dos EUA a ter dito ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que não achava que Israel precisasse de responder mais. E acrescentou que não era Netanyahu quem "mandava".Esta troca de ataques ameaça mesmo voltar a alastrar o conflito por toda a região. Com os houthis, no Iémen, a também já terem disparado contra Israel e a alertarem que atacarão qualquer navio ligado a Israel no Mar Vermelho. Nas últimas semanas, Trump tem pressionado Israel para parar os ataques contra o Líbano de modo a permitir um acordo para pôr fim ao conflito com o Irão. A mensagem terá sido transmitida numa chamada telefónica entre Trump e Netanyahu que veio a público e na qual não faltaram alguns insultos ao primeiro-ministro israelita. ."És completamente louco". Trump irritado com Netanyahu em conversa telefónica.No entanto, Israel lançou ataques na zona de Beirute na madrugada de domingo, os primeiros desde que os EUA anunciaram um plano de trégua para o Líbano na semana passada.Ao fim da tarde de domingo, as Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram o lançamento de uma vaga de mísseis disparados diretamente do Irão em direção ao território israelita.A ofensiva de Teerão surgiu na sequência dos ataques aéreos realizados pelas forças israelitas no sul de Beirute, bastião do Hezbollah, o grupo xiita libanês apoiado e financiado pelo Irão. Trump reagiu pouco depois ao ataque, afirmando que este não ajuda as conversações em curso, mantendo no entanto otimismo de que será possível um acordo de cessar-fogo. "Já lançaram os vossos mísseis, já chega. Voltem à mesa de negociações e façam um acordo", afirmou à FOX News."Esta segunda-feira, o presidente dos EUA voltou a apelar, agora na Truth Social: "Israel e o Irão têm de parar imediatamente de 'disparar'".A Guarda Revolucionária afirmou ter atacado duas bases militares em Israel, descrevendo os ataques como parte da Operação Nasr, ou "Vitória". Teerão explicou ter lançado os mísseis depois de Israel ter atacado instalações de radar em três regiões do Irão. No domingo assinalaram-se o 100º dia da guerra, que começou a 28 de fevereiro com ataques israelo-americanos contra o Irão, que se saldaram na morte do líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei. .Irão lança mísseis contra Israel após bombardeamentos em Beirute. "Já chega", diz Trump