Papa Leão XIV passou noite tranquila após cirurgia que confirmou cancro

O papa Leão XIV passou uma noite tranquila no hospital Gemelli, após a cirurgia para remover o lobo inferior do pulmão direito e a confirmação de um diagnóstico de cancro, informou o Vaticano.

Num comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira (14 de outubro), o Vaticano remeteu mais informação para mais tarde.

"A noite decorreu com tranquilidade para o papa. Mais informações serão prestadas ainda hoje [14 de outubro]", informou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Segundo as informações do boletim médico divulgado depois da cirurgia, na terça-feira (13 de outubro), os exames confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, o que obrigou a remover o lobo inferior do pulmão direito.

Na mesma nota, o Vaticano indicava que a suspeita do diagnóstico tinha surgido em exames pré-operatórios e foi confirmada durante o procedimento cirúrgico, que durou 90 minutos.