Para evitar haver mais plástico do que peixe no mar, oceanos são debatidos em Lisboa

Foi por Zoom que Peter Thomson respondeu ao DN sobre os perigos que ameaçam os mares e será também via online, devido à pandemia, que será possível assistir à sua intervenção na terça-feira na conferência Oceano Que Pertence a Todos, organizada pelo Clube de Lisboa. Nascido em 1948 em Suva, capital das Fiji, foi embaixador desse país da Oceânia nas Nações Unidas e entre setembro de 2016 e setembro de 2017 presidiu à Assembleia Geral da ONU. António Guterres nomeou-o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para os Oceanos, um tema que apaixona desde sempre Thomson, que, como conta, tinha em criança a praia do seu país como parque infantil.

É possível identificar a principal ameaça para o oceano, pode dizer-se que existe uma ameaça principal?

Se tivesse de identificar uma ameaça principal diria que são as emissões antropogénicas de gases com efeito estufa. A razão para isso é que as nossas emissões de gases com efeito estufa estão a causar a acidificação do oceano, a desoxigenação do oceano e o aquecimento do oceano. Os três efeitos em conjunto são os fatores que estão a mudar radicalmente a natureza do oceano, a mudar os ecossistemas, a originar a subida do nível das águas do mar e a tornar a vida muito difícil para certas formas de vida debaixo de água.