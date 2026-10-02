'Baratas' voltaram a protestar em Nova Deli. Foto: RAJAT GUPTA/EPA

Internacional

Os "baratas" voltam às ruas na Índia em protestos contra Comissão Eleitoral. Veja as imagens

Movimento liderado por jovens nasceu como sátira nas redes sociais e ganhou projeção nacional este ano. Contestação exige agora a demissão do chefe da Comissão Eleitoral, Gyanesh Kumar.