Modi promete justiça rápida para acalmar protesto das 'baratas'

“Nada é mais importante do que o bem-estar e o futuro dos nossos jovens… Aqueles que tentarem prejudicar o futuro dos nossos jovens não serão poupados”, escreveu Narendra Modi no X. Na sua primeira reação a um movimento de protesto liderado por jovens e ligado ao chamado Partido da Barata, que tem abalado Nova Deli e representado um dos maiores desafios à sua liderança, o primeiro-ministro prometeu criar “tribunais de tramitação acelerada” para agilizar a punição dos funcionários acusados de divulgar provas de exames. .Mas sua oferta de uma justiça mais rápida por parte do muito congestionado sistema judicial indiano (que pode demorar décadas a proferir um veredicto) foi logo rejeitada pelo Partido da Barata, o nome satírico que o movimento de protesto juvenil cunhou depois de o presidente do Supremo Tribunal indiano ter chamado os jovens desempregados de “baratas”.Quem tem procurado cavalgar o movimento de protesto contra Modi é Rahul Gandhi. O líder do Partido do Congresso, que na terça-feira chegou a ser brevemente detido quando se manifestava frente à residência oficial do primeiro-ministro, escreveu também no X: “És tu quem mais prejudicou o futuro dos nossos jovens. Permitiste e incentivaste a tomada de controlo total e a destruição do nosso sistema educativo – e protegeste todos os responsáveis por isso.” Numa conferência de imprensa, o líder da oposição garantiu que o primeiro-ministro deve um pedido de desculpas aos jovens por não ter conseguido garantir um sistema educativo justo..Gandhi afirmou que, na última década, ocorreram 152 casos de fuga de exames em todo o país, sem que houvesse uma única condenação.Já Saurav Das, porta-voz do Partido da Barata, definiu a proposta de Modi como “um penso rápido. Até agora, ao longo de todos estes anos, não houve nenhuma condenação, pelo que esta medida não serve para nada.” Uma das principais reivindicações do movimento é a demissão do ministro da Educação, Dharmendra Pradhan, bem como a reforma do sistema educativo.Na segunda-feira foram mais de 50 mil pessoas a manifestarem-se em Nova Deli, apesar da proibição da polícia que os tentou impedir recorrendo a bastonadas e a gás lacrimogénio. Ontem mais de mil pessoas continuavam acampadas no centro da capital indiana. E registaram-se também protestos em Mumbai, Hyderabad ou Chennai. .Partido da Barata: como um insulto se tornou numa ameaça para Modi na Índia