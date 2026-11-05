Oposição a Netanyahu ganha apoio da Lista Unificada para formar Governo em Israel

A Lista Unificada, principal formação israelita de maioria árabe, anunciou hoje o apoio ao centrista Gadi Eisenkot, rival de Benjamin Netanyahu, para formar o próximo Governo.

Em comunicado, a Lista Unificada disse que vai transmitir hoje à noite ao Presidente Isaac Herzog a “decisão de recomendar que Gadi Eisenkot seja encarregado de formar Governo”.

Trata-se de uma “resposta ao apelo popular com vista a impedir o regresso ao poder [do primeiro-ministro cessante] Netanyahu e do seu executivo”, justificou, citada pela agência francesa AFP.

Herzog iniciou o processo de audição dos partidos que conquistaram lugares no parlamento nas eleições de 27 de outubro, em que nenhum bloco político conseguiu uma maioria para governar sem alianças.