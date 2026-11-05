Na reunião com o Presidente, o partido Judaísmo Unido da Torá recusou nomear qualquer candidato
Na reunião com o Presidente, o partido Judaísmo Unido da Torá recusou nomear qualquer candidatoFOTO: Hillel Ben Or/Office of the President
Internacional

Israel. Eisenkot ganha força para formar governo em dia de reuniões com presidente do país

Isaac Herzog escolherá aquele que tiver melhores condições para formar governo. E Gadi Eisenkot parece ter tudo para ser o escolhido, após apoio de árabes e quebra na coligação de Netanyahu.
André Certã
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As reuniões para tentar encontrar um novo governo para Israel continuaram esta quinta-feira, com o presidente Isaac Herzog a receber os representantes dos principais partidos antes de encarregar um candidato de tentar formar governo. O líder da oposição, Gadi Eisenkot, passou a favorito após o apoio de um partido árabe e a saída de uma fação ultra-ortodoxa da coligação do governo.

Os dois últimos partidos a ser recebidos são os que disputam a liderança de um novo governo, nomeadamente o Yashar, liderado por Eisenkot, e o Likud, partido do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Cada partido lidera um bloco no novo esquema parlamentar, criado pelas eleições do passado dia 27 de outubro. Eisenkot é o principal candidato de um bloco que junta muita da oposição dos partidos judaicos no anterior panorama político.

Já Netanyahu tentava reconstruir a coligação de governo que parecia ter vencido as últimas eleições e que juntava o seu partido a outras forças da direita e extrema-direita, como o Poder Judaico, de Itamar Ben-Gvir.

Porém, a coligação do primeiro-ministro mostrou as suas primeiras falhas. Segundo o Times of Israel, logo na primeira reunião marcada com o presidente, o partido ultraortodoxo Judaísmo Unido da Torá decidiu não recomendar qualquer candidato, rompendo com a coligação anterior.

Esta quebra é um duro golpe nas contas para o novo parlamento. Contando com os sete deputados eleitos pelo Judaísmo Unido da Torá, o bloco de Netanyahu (até agora com 53 deputados) superaria por cinco deputados o bloco da oposição (até agora com 48).

Porém, com a aparente saída dos ultraortodoxos do bloco, a fação de Netanyahu passa a ter apenas 46 deputados que a apoiam, abrindo caminho a que Eisenkot possa ser o escolhido do presidente para tentar formar governo.

Cabe destacar que a escolha pelo presidente israelita não é linear, ou seja, não irá recair necessariamente sobre quem tem mais lugares no Knesset (parlamento israelita), mas sim sobre quem tem melhores possibilidades de formar governo, explicou o Times of Israel.

Antes desta mudança, Eisenkot tinha recebido outro sinal a seu favor. Na quarta-feira, o partido árabe conservador Ra'am tinha decidido nomear o candidato da oposição, um antigo chefe de estado-maior das IDF, que iria apoiar na reunião com Herzog nesta quinta-feira.

Este apoio tornaria ainda mais ampla a coligação anti-Netanyahu, que já junta partidos conservadores, de centro direita aos Democratas, um partido que uniu os sociais democratas da chamada "esquerda sionista".

No entanto, Eisenkot, escolhido por todos como o seu candidato, tinha prometido que o Ra'am não iria fazer parte do seu governo em agosto deste ano, tendo colocado igualmente de parte a inclusão de partidos ultraortodoxos.

"De momento, não vejo nenhum partido árabe ou haredi [ultraortodoxo] que aceite estes princípios, incluindo [o líder do Ra’am] Mansour Abbas, e, por isso, ele não fará parte do meu próximo governo", disse em agosto, citado pelo Times of Israel.

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