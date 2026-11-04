Comissão eleitoral israelita confirma resultados e rejeita alegações de fraude de Netanyahu

A comissão eleitoral de Israel confirmou esta quarta-feira os resultados eleitorais do passado dia 27 de outubro, recusando as alegações de fraude eleitoral levantadas pelo atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu,

Numa cerimónia oficial, o presidente da comissão, Noam Sohlberg, apresentou os resultados ao Presidente do país, Isaac Herzog e, num discurso, criticou "as vozes que tentam lançar dúvidas sobre os resultados eleitorais e minar a sua legitimidade" e que se têm ouvido "nos últimos dias".

"Trata-se de um perigo real", sublinhou, notando que "um dos alicerces da democracia é a capacidade de assegurar uma transferência pacífica do poder".

Apesar disso, o presidente assegurou que as suspeitas estão a ser investigadas mas que, "mesmo que sejam confirmadas, a dimensão do seu impacto é limitada".

"De momento, trata-se apenas de suspeitas, mas mesmo que sejam confirmadas, a dimensão do seu eventual impacto é limitada", acrescentou, ressalvando que se "forem encontradas provas, será possível agir de acordo com o procedimento previsto para contestar os resultados eleitorais".

Desde os resultados eleitorais que Benjamin Netanyahu tem vindo a criar dúvidas sobe as eleições, tendo dito na sexta-feira que se estava a ver "a maior fraude eleitoral na história do país" e acusou os partidos que representam, maioritariamente, a comunidade árabe do país.

"As eleições no Estado de Israel foram manipuladas por partidos árabes que apoiam o terrorismo e a destruição do Estado judeu, através de graves crimes de suborno, ameaças, violência, fraude eleitoral e utilização de software proibido para influenciar os eleitores", escreveu Netanyahu na rede social X.