ONG eleva para 51 mortos o balanço de 13 dias de manifestações no Irão

Pelo menos 51 manifestantes, incluindo nove menores, morreram desde o início dos protestos no Irão, a 28 de dezembro, segundo um novo balanço divulgado esta sexta-feira, 9 de janeiro, pela organização não-governamental (ONG) Iran Human Rights.De acordo com esta ONG, com sede na Noruega, centenas de pessoas ficaram feridas nos primeiros 13 dias de manifestações em todo o país, num agravamento face ao balanço anterior, que apontava para 45 mortos.Entretanto, o bloqueio total da internet imposto pelas autoridades iranianas em resposta aos protestos já dura há 24 horas, com a conectividade reduzida a cerca de 1% do nível normal, segundo a organização de monitorização de cibersegurança Netblocks..Apelo do príncipe herdeiro leva milhares às ruas no Irão. Internet e telecomunicações cortadas (com vídeos) . Num contexto de crescente repressão, o opositor iraniano no exílio Reza Pahlavi, filho do antigo xá do Irão, lançou esta sexta-feira um apelo urgente ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que intervenha imediatamente face à situação na República Islâmica.Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Pahlavi pediu o apoio e a ação de Washington, denunciando o bloqueio da internet e a violência exercida contra os manifestantes, sem especificar que tipo de intervenção espera dos EUA.. O opositor afirmou que as manifestações estão a intensificar-se e que os protestos, inicialmente motivados por reivindicações relacionadas com o custo de vida, se transformaram num sério desafio ao regime iraniano, no poder desde a Revolução Islâmica de 1979.Na quinta-feira, Donald Trump voltou a ameaçar reagir “com demasiada força” caso as autoridades iranianas continuem a responder aos protestos com violência letal..Pelo menos 16 mortos numa semana de protestos no Irão.Irão envia carta ao líder da ONU em protesto contra ingerência de Donald Trump.Trump ameaça atacar Irão para "socorrer" manifestantes. Teerão já respondeu