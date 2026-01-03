Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Irão envia carta ao líder da ONU em protesto contra ingerência de Donald Trump
Irão envia carta ao líder da ONU em protesto contra ingerência de Donald Trump

Presidente dos Estados Unidos afirmou que os militares norte-americanos estão “prontos, armados e preparados para intervir”.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O representante diplomático do Irão junto das Nações Unidas (ONU) enviou uma carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, em protesto contra o que considerou uma ingerência do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na sexta-feira de manhã, Trump ameaçou que, “se o Irão disparar contra manifestantes pacíficos e os matar violentamente, como costuma fazer, os Estados Unidos da América irão em seu auxílio”, adicionando que os militares norte-americanos estão “prontos, armados e preparados para intervir”.

Trump ameaça atacar Irão para "socorrer" manifestantes. Teerão já respondeu

"A declaração (...) constitui mais um claro exemplo de interferência nos assuntos internos de um Estado-membro da ONU e viola o direito internacional e a Carta da ONU", lamentou o Representante Permanente do Irão junto das Nações Unidas.

A mensagem de Trump "constitui incitação à violência, à instabilidade e a atos terroristas no Irão. O presidente dos Estados Unidos ameaçou explicitamente a República Islâmica do Irão com o uso da força e intervenção", acrescentou Amir Saeed Iravani.

O diplomatas afirmou que as ameaças de Trump "demonstram claramente um padrão consistente de comportamento ilegal por parte dos Estados Unidos e constituem uma ameaça clara, explícita e ilegal de uso da força contra um Estado soberano".

Iravani apelou a Guterres para que condenasse "inequivoca e firmemente" as palavras de Trump e obrigasse os Estados Unidos a cumprir as suas obrigações ao abrigo da Carta das Nações Unidas.

"A República Islâmica do Irão exercerá os seus direitos de forma decisiva e proporcional", sublinhou o diplomata, na carta divulgada pela agência de notícias oficial iraniana IRNA.

"Os Estados Unidos da América assumem total responsabilidade pelas consequências destas ameaças ilegais e por qualquer escalada subsequente das tensões", acrescentou Iravani.

O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, pediu na sexta-feira ao Irão que respeite a liberdade de expressão durante as manifestações contra o custo de vida no país, alertando que todos devem poder protestar pacificamente.

Segundo a organização não-governamental iraniana de oposição Hrana, sediada nos Estados Unidos, pelo menos sete manifestantes foram mortos e outros 33 ficaram feridos durante os primeiros cinco dias de protestos, enquanto 119 foram detidos.

Os protestos, que começaram no passado domingo em Teerão, espalharam-se por mais de 30 cidades, tornando-se na maior expressão de descontentamento público no Irão desde os levantamentos de 2022.

Elevado custo de vida leva iranianos a protestos apoiados pelo presidente

O porta-voz da polícia iraniana afirmou na sexta-feira compreender as reivindicações económicas que motivaram amplos protestos no país, mas avisou que as forças de segurança não irão tolerar que se instale o caos.

"Estes protestos, de natureza puramente económica e civil, expressam o desejo do povo de melhorar as suas condições de vida", declarou Saeed Montazeralmahdi.

Como pano de fundo da crise, a moeda nacional, o rial, perdeu mais de um terço do seu valor face ao dólar no último ano, enquanto a hiperinflação de dois dígitos tem vindo a corroer o poder de compra dos iranianos há anos, num país sufocado pelas sanções internacionais relacionadas com o programa nuclear de Teerão.

A taxa de inflação em dezembro foi de 52% em comparação com o ano anterior, segundo o Centro Estatístico Iraniano, um organismo oficial.

Em junho do ano passado, os Estados Unidos juntaram-se a Israel nos bombardeamentos a instalações nucleares no Irão, sob o pretexto de interromper a produção de armamento atómico, que Teerão tem reiteradamente negado.

Quem é Reza Pahlavi, por quem os iranianos clamam nos protestos?
Estados Unidos
Irão

