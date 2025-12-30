Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Comerciantes de Teerão fecharam as suas lojas na segunda-feira e manifestaram-se contra a crise económica nas ruas da capital.
Comerciantes de Teerão fecharam as suas lojas na segunda-feira e manifestaram-se contra a crise económica nas ruas da capital.EPA / STRINGER
Internacional

Elevado custo de vida leva iranianos a protestos apoiados pelo presidente

Manifestações de lojistas começaram após uma queda a pique do rial face ao dólar. Governador do banco central foi substituído pelo ministro da Economia destituído devido à desvalorização da moeda.
Ana Meireles
Irão
Masoud Pezeshkian
crise económica
edição impressa

