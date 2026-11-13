OMS avisa para aumento das doenças respiratórias com chuvas fortes e inundações em Gaza

A Organização Mundial da Saúde avisou para o aumento das doenças respiratórias na Faixa de Gaza, numa altura em que o enclave palestiniano tem estado sob chuvas fortes que inundaram dezenas de milhares de tendas que acolhem refugiados.

Reinhilde van de Weerdt, representante da OMS para os territórios palestinianos ocupados, avisou numa conferência de imprensa desde Jerusalém que "os números" de doentes "já mostram a pressão".

“As infeções respiratórias agudas registam mais 33.000 casos do que no mesmo período do ano passado", avisou a médica, citada pela Reuters, tendo explicado que as más condições em que vivem os palestinianos no território, muitas vezes em locais sobrelotados, são terreno fértil para o aumento das infeções.

E o avanço da "linha amarela" da ocupação militar israelita no território tem estado a piorar ainda mais a situação, acrescentou ainda a médica.

“Isso significa que as pessoas estão a viver em condições de maior aglomeração, onde, naturalmente, a transmissão de um vírus entre seres humanos é muito mais provável", disse Van De Weerdt.

No total, 950 mil pessoas deslocadas estão expostas a inundações em Gaza, sendo que 400 mil estão em lugares de "risco extremamente elevado", muitas vezes em tendas de campanha. Na noite de sexta-feira para sábado passado (6 e 7 de novembro), chuvas fortes inundaram boa parte do território e ainda agora começou o mau tempo.

"Esta semana, alguns dias de chuva mostraram-nos o que nos reservam os próximos meses, e o inverno ainda nem sequer chegou; o pior ainda está para vir", afirmou a representante da OMS.

"As temperaturas mais baixas, os abrigos superlotados, a má ventilação e as inundações farão com que os casos aumentem, especialmente entre crianças, idosos e pessoas que sofrem de doenças crónicas", acrescentou.