Médio Oriente: mais de 70 mil mortos na Faixa de Gaza

As autoridades de saúde da Faixa de Gaza adiantaram neste sábado, 29 de novembro, que mais de 70 mil palestinianos, na maioria civis, foram mortos na guerra entre Israel e o Hamas, iniciada em 07 de outubro de 2023.Em comunicado, o Ministério da Saúde de Gaza, liderado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, referiu que o número de mortos na região se cifra, atualmente, nos 70.100, sendo que 354 pessoas foram mortas a tiro por israelitas desde o início do cessar-fogo, a 10 de outubro.As duas partes têm feito acusações de violação do cessar-fogo, negociado pelos Estados Unidos.O Ministério da Saúde ressalvou ainda que, nas últimas 48 horas, foram encontrados dois corpos, um deles sob os escombros. Ambos foram transportados para os hospitais de Gaza.A guerra em Gaza foi desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas, em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.A retaliação de Israel provocou, além dos mais de 70 mil mortos, cerca de 170 mil feridos, a maioria civis, de acordo com os dados do Ministério da Saúde de Gaza, que a Organização das Nações Unidas (ONU) considera credíveis.