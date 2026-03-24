Um cartaz de Mélenchon, polémico fundador e eterno candidato presidencial da França Insubmissa.
Um cartaz de Mélenchon, polémico fundador e eterno candidato presidencial da França Insubmissa.FOTO: EPA/MOHAMMED BADRA
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Olivier Faure sob pressão para cordão sanitário à França Insubmissa

Alianças entre socialistas e o partido radical não foram todas bem sucedidas e há quem questione o líder e exija mudanças.
Susana Salvador
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