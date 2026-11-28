Oito países, entre os quais a França e o Reino Unido, apelaram à Autoridade Palestiniana para que realize eleições presidenciais e legislativas "no primeiro trimestre de 2027", de acordo com uma declaração conjunta divulgada neste sábado (28).

Os oito países - Austrália, Bélgica, Canadá, França, Luxemburgo, Noruega, Polónia e Reino Unido - acreditam que "a realização de eleições livres e transparentes é essencial para preservar os princípios democráticos" e para permitir que "os líderes palestinianos levem a cabo, com renovada legitimidade, as aspirações do povo palestiniano por dignidade, liberdade e autodeterminação".

A declaração refere ainda que "a renovação democrática palestiniana é inseparável da preservação da solução de dois Estados".

Inicialmente agendadas para hoje, eleições legislativas foram adiadas pela Autoridade Palestiniana para setembro de 2027.