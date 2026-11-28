Benjamin Netanyahu anunciou esta sábado (28) estar disponível para deixar o líder da oposição, Gadi Eisenkot, assumir o cargo de primeiro-ministro, ao abrigo de um acordo de rotatividade na liderança de um Governo de unidade nacional. O atual chefe do Governo israelita passaria a exercer as funções de primeiro-ministro suplente no arranque da nova governação.

Numa declaração divulgada este sábado, Netanyahu justificou a proposta com aquilo que descreveu como ameaças existenciais a Israel, afirmando que a gravidade da situação o leva a pôr de lado o princípio, que tem defendido até aqui, de que o seu partido, Likud, deveria liderar a governação por ter sido o mais votado nas urnas.

“Sob minha liderança, o Likud é o maior partido do país, por uma ampla margem de um quarto de milhão de eleitores a mais que o partido de Eisenkot”, disse Netanyahu em comunicado. “Naturalmente, eu deveria liderar o governo de unidade, ou pelo menos ser o primeiro na linha de sucessão”, acrescenta.

No entanto, Netanyahu apresenta a sua nova posição como uma concessão em prol do bem-estar do país, alegando que Israel está atualmente em "perigo existencial". "Concedo que Gadi Eisenkot assuma primeiro a chefia do Governo de unidade nacional, enquanto eu exerço inicialmente as funções de primeiro-ministro suplente", afirmou, apelando ao início imediato de negociações "reais, sinceras e aceleradas" para um governo de unidade nacional.

"Espero que, à luz desta minha concessão, iniciemos imediatamente negociações reais, sinceras e aceleradas, nas quais haja uma disposição semelhante de compromisso e concessão da outra parte, visando o estabelecimento de um governo de unidade nacional que afaste os perigos e garanta a segurança e o futuro de Israel", sublinha.

Falta saber agora o que responderão Eisenkot e os seus aliados a esta proposta de Netanyahu.

Após as eleições de 27 de outubro, o presidente israelita Isaac Herzog encarregou Eisenkot de formar o próximo governo, depois de nas eleições não ter saído uma maioria absoluta. O prazo de 28 dias para formar Governo termina a 6 de dezembro, embora possa ainda ter uma prorrogação de 14 dias.

* com agências