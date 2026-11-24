Gadi Einsenkot, líder do partido Yashar, foi encarregado de encontrar uma solução governativa até 6 de dezembro, porém nenhuma das vias exploradas até agora oferece uma via que mantenha unido o bloco que concorreu contra Benjamin Netanyahu. Ao ponto de este continuar a exigir manter-se como primeiro-ministro nas negociações realizadas com o seu partido, Likud. Segundo o Canal 12 israelita, a mais recente hipótese pesada por Eisenkot é avançar com um governo de minoria e esperar que outros se juntem. Caso contrário, levar o país a novas eleições. Um governo minoritário de curta duração para pôr termo ao consulado de Benjamin Netanyahu é uma das hipóteses em discussão. Segundo as fontes citadas pelo canal de TV, o governo incluiria apenas cinco ou seis ministros a assegurar as pastas essenciais. Em paralelo, Einsenkot continuaria em negociações para que outros partidos se juntassem. Se falhasse a formação de um governo maioritário, o Knesset seria dissolvido e novas eleições seriam convocadas. Uma solução que desagrada em primeiro lugar ao presidente. No dia 1 de novembro, ao anunciar que iria iniciar as consultas aos partidos — em resultado das quais endossou a Eisenkot a responsabilidade de formar governo —, Isaac Herzog sublinhou a necessidade de “encontrar soluções criativas para evitar novas eleições”.Mas esta ideia enfrenta desde logo a oposição dos líderes de dois partidos do bloco: o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, que lidera a aliança Juntos, com o Yesh Atid do também ex-governante Yair Lapid; e o ex-vice-primeiro ministro Avigdor Liberman, líder do Yisrael Beitenu. Bennett mostra-se adepto de um governo de unidade nacional, cujo primeiro chefe seria Eisenkot e depois Netanyahu — contra o que defendia antes das eleições. Também Liberman se diz indisponível para fazer parte de uma solução minoritária, mais a mais se ficar dependente das duas formações árabes, mas continua a recusar o seu antigo aliado Netanyahu. Se Liberman mostra inflexibilidade neste ponto, já deu indicações de poder apagar uma linha vermelha ao acolher a hipótese de o bloco se alargar aos partidos religiosos que fizeram parte da coligação liderada pelo Likud. Na terça-feira, soube-se que dirigentes do Judaísmo Unido da Torá pediram autorização aos rabinos para que as conversas informais com o Yashar passem para outro patamar. Nesse sentido, o bloco anti-Netanyahu teria de abdicar de uma das suas propostas, que é acabar com a isenção do serviço militar aos ultraortodoxos. Para Liberman era mais do que uma proposta, é uma bandeira do seu partido secular. Ainda assim, a iniciativa de levar o Judaísmo Unido da Torá para o governo não chega por si, uma vez que os seus sete deputados somados aos 48 do bloco não chegam para a maioria no Knesset. “Netanyahu só pode ser substituído pela direita, não pela esquerda. Portanto, a única forma de desmembrar o bloco de Netanyahu é formar uma coligação com o Shas e o Judaísmo Unido da Torá”, sugeriu Liberman. O Shas tem seis assentos no Knesset, pelo que chegaria para uma maioria.Isto partindo do princípio que outros do bloco aceitassem a geringonça. Os democratas, de centro-esquerda, advogam avançar com um governo minoritário com o apoio dos partidos que mais cresceram nas eleições, a Lista Árabe Unida e a Lista Conjunta. “Podemos substituir Netanyahu já amanhã”, escreveu no X o líder dos Democratas Yair Golan. “A legislação para reverter o golpe judicial continua. Esta semana, também vamos apresentar legislação sobre a incapacidade do primeiro-ministro e limitar o seu mandato.”Refira-se ainda que Eisenkot deu instruções para explorar com o Likud a formação de um governo de unidade nacional. Ao fim de três reuniões, a última das quais na segunda-feira, essa via parecia esgotada. No Knesset, o deputado Miki Zohar denunciava a “farsa” das negociações, avocando para Netanyahu a responsabilidade de permanecer como chefe de governo. Além desta divergência de fundo, o Likud não aceita limitar os mandatos do primeiro-ministro e o Yashar recusa deixar cair a legislação que pretende aprovar o quanto antes para reverter a reforma judicial..Partidos de Gadi Eisenkot e Netanyahu negoceiam potencial governo de unidade em Israel.Eisenkot quer formar governo “o mais rapidamente possível”, Netanyahu defende executivo de unidade nacional.Israel. Eisenkot mandatado para manobra de equilibrismo