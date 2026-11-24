Gadi Eisenkot tem até 6 de dezembro para se livrar da camisa-de-forças e apresentar uma solução. EPA/ABIR SULTAN

Internacional Governo minoritário pode ser saída da encruzilhada israelita Outra hipótese a ganhar peso é o bloco de Eisenkot chegar a acordo com dois partidos religiosos. Já um governo rotativo com Netanyahu aparenta estar mais longe.