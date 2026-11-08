Gadi Eisenkot, líder do partido Yashar!
Gadi Eisenkot, líder do partido Yashar!ATEF SAFADI / EPA
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Israel. Líder da oposição incumbido de formar novo governo promete "fazer tudo" para cumprir tarefa

Gadi Eisenkot terá 42 dias para apresentar uma proposta de executivo. Se falhar, o presidente Isaac Herzog poderá convidar o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, a procurar uma solução.
DN/Lusa
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O líder da oposição israelita, Gadi Eisenkot, foi este sábado (7) indigitado pelo Presidente, Isaac Herzog, para formar governo e prometeu "fazer tudo" para estar à altura da tarefa que lhe foi confiada e formar um governo de "urgência nacional".

"Chegou o momento de formar um governo de urgência nacional. Farei tudo para que estejamos à altura", escreveu na rede social X o líder do partido centrista Yashar!.

Um comunicado da presidência israelita anunciou que "o Presidente [Isaac] Herzog convidou Gadi Eisenkot para a residência presidencial, onde lhe atribuirá amanhã [domingo] às 17:00 a missão de formar Governo".

O Likud, do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, foi o mais votado nas eleições israelitas de 27 de outubro, com a sua coligação a obter 53 lugares, um número insuficiente para governar.

A coligação liderada pelo antigo chefe das Forças Armadas de Israel Gadi Eisenkot não detém a maioria e por isso deverá enfrentar grandes dificuldades na tentativa de formar um Governo estável.

Embora Gadi Eisenkot não tenha excluído uma cooperação com os partidos árabes - recebeu o apoio dos partidos árabes Lista Unificada e Raam, que elegeram 19 deputados - também não afastou uma aliança com as formações ultraortodoxas.

Por seu turno, o primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, alertou hoje que um governo de coligação entre o bloco da oposição e os partidos árabes conduziria ao colapso do Estado de Israel.

Gadi Eisenkot terá 42 dias para apresentar uma proposta de executivo. Se falhar, o presidente Isaac Herzog poderá convidar o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, a procurar uma solução.

Se todas as tentativas falharem ao fim de um prazo de 100 dias, haverá novas eleições em Israel. Na quarta-feira, o presidente israelita sublinhou que tudo deve ser feito para evitar um novo escrutínio.

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