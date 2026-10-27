Protesto antigovernamental no último sábado, em Telavive.
Protesto antigovernamental no último sábado, em Telavive.FOTO:EPA/ABIR SULTAN
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E depois das eleições israelitas? Prazos e passos para haver governo

Resultados oficiais são publicados dentro de oito dias e os deputados tomam posse a 10 de novembro.
Susana Salvador
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