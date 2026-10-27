E depois das eleições israelitas? Prazos e passos para haver governo

Os cerca de 7,3 milhões de eleitores israelitas vão esta terça-feira (27 de outubro) às urnas para eleger os 120 deputados do Knesset, que por sua vez são responsáveis por eleger o próximo primeiro-ministro. Há mais de três dezenas de partidos e alianças a votos, sendo que menos de uma dúzia devem conseguir alcançar o mínimo de 3,25% de votos para poderem entrar no Parlamento. Mas depois de os israelitas votarem, entre as 7h00 e as 22h00, quais são os próximos passos? E será que alguém vai conseguir formar uma maioria?As principais estações de televisão vão divulgar, assim que a votação encerrar, as suas sondagens à boca das urnas. Mas será preciso aguardar algumas horas pela contagem oficial, sendo que os resultados têm que ser publicados até no máximo oito dias depois. Se houver muitos partidos próximo da margem dos 3,25% (o que garante quatro deputados), isso pode dificultar as contas sobre o número de eleitos que cada um conquista. E só com esses números é que se podem começar a fazer as contas às coligações. Depois de os resultados serem oficiais, o presidente Isaac Herzog vai começar a ouvir os partidos e a perguntar quem acham que deverá ficar encarregue de formar governo. Essa tarefa irá, em princípio, para o líder do partido mais votado, mas as sondagens dizem que ninguém terá a maioria de 61 deputados para governar sozinho. Pior, nem mesmo a atual aliança de governo, liderada pelo Likud de Benjamin Netanyahu, nem a oposição, onde o Yashar de Gadi Eisenkot deverá ser o mais votado, devem conseguir alcançar essa maioria. Isso significa que os pequenos partidos que podem conseguir ultrapassar a barreira dos 3,25% podem ditar o rumo do próximo governo, assim como os partidos árabes - que nem um nem outro campo têm mostrado disponibilidade para incluir nas suas coligações, apesar de os árabes israelitas representarem 20% da população. Mas o apoio parlamentar poderá ser suficiente, depende das contas.O candidato escolhido por Herzog terá 28 dias para formar uma coligação de governo, com a possibilidade de o prazo ser alargado mais 14 dias, tendo depois que conseguir o voto da maioria dos deputados do Knesset - que tomam posse a 10 de novembro. Se o candidato falhar, o presidente tem três dias para escolher outro - que terá novamente 28 dias para conseguir formar uma coligação. Herzog pode também decidir que não há candidato possível, abrindo a porta a um período de 21 dias em que 61 deputados podem pedir-lhe que dê a possibilidade a alguém (só tem que ser deputado). O presidente tem então dois dias para o fazer, tendo essa pessoa 14 dias para formar a coligação. Se não aparecer nenhum candidato ou ele falhar, o Knesset é dissolvido e novas eleições são marcadas para o prazo de 90 dias. ."Referendo a Netanyahu". Israel marca legislativas para 27 de outubro.Divisão na coligação de Netanyahu na iminência de eleições antecipadas