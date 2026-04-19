Oito crianças morrem num tiroteio no Louisiana descrito como "altercação doméstica"
Reprodução
Internacional

Oito crianças morrem num tiroteio no Louisiana descrito como "altercação doméstica"

As autoridades policiais indicaram que várias das crianças mortas seriam descendentes do alegado atirador
Rui Frias
Publicado a
Atualizado a

Oito crianças, com idades compreendidas entre um e 14 anos, morreram na madrugada deste domingo num tiroteio na cidade de Shreveport, no Louisiana, sul dos Estados Unidos, segundo informações avançadas pela polícia local.

De acordo com as autoridades, o incidente, descrito como uma “altercação doméstica”, fez ainda dois feridos, ambos adultos, sendo que uma das vítimas se encontra em estado grave e com risco de vida. No total, dez pessoas foram atingidas por disparos.

O suspeito, identificado como o único autor dos tiros, colocou-se em fuga num veículo roubado após o ataque e viria a ser abatido pelas forças policiais durante uma perseguição, revelou o porta-voz da polícia de Shreveport, Christopher Bordelon.

As identidades das vítimas e do suspeito não foram divulgadas até ao momento. No entanto, as autoridades indicaram que várias das crianças mortas seriam descendentes do alegado atirador. A investigação encontra-se ainda numa fase inicial, com a polícia a sublinhar que as informações disponíveis são preliminares.

Em declarações citadas pela agência EFE, o presidente da câmara de Shreveport, Tom Arceneaux, classificou o episódio como “uma situação trágica, talvez a mais trágica que alguma vez vivemos”, lamentando o impacto devastador do ataque na comunidade local.

EUA
Crianças
Tiroteio
Louisiana

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt