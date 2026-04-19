Oito crianças morrem num tiroteio no Louisiana descrito como "altercação doméstica"

Oito crianças, com idades compreendidas entre um e 14 anos, morreram na madrugada deste domingo num tiroteio na cidade de Shreveport, no Louisiana, sul dos Estados Unidos, segundo informações avançadas pela polícia local.De acordo com as autoridades, o incidente, descrito como uma “altercação doméstica”, fez ainda dois feridos, ambos adultos, sendo que uma das vítimas se encontra em estado grave e com risco de vida. No total, dez pessoas foram atingidas por disparos.O suspeito, identificado como o único autor dos tiros, colocou-se em fuga num veículo roubado após o ataque e viria a ser abatido pelas forças policiais durante uma perseguição, revelou o porta-voz da polícia de Shreveport, Christopher Bordelon.As identidades das vítimas e do suspeito não foram divulgadas até ao momento. No entanto, as autoridades indicaram que várias das crianças mortas seriam descendentes do alegado atirador. A investigação encontra-se ainda numa fase inicial, com a polícia a sublinhar que as informações disponíveis são preliminares.Em declarações citadas pela agência EFE, o presidente da câmara de Shreveport, Tom Arceneaux, classificou o episódio como “uma situação trágica, talvez a mais trágica que alguma vez vivemos”, lamentando o impacto devastador do ataque na comunidade local.