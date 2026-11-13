O regresso emotivo do papa Leão XIV a Chiclayo, a sua casa
O papa Leão XIV chegou finalmente a Chiclayo, a cidade no noroeste do Peru com cerca de 700 mil habitantes, onde foi bispo entre 2015 e 2023. Antes mesmo de o avião aterrar, já a sua imagem estava espalhada por toda a parte, desde murais coloridos, a bonés e cartazes como aquele que o tem recebido em cada paragem e que mostra o sentimento que tem acompanhado esta viagem: "#LeonXIVVuelaACasa".
Trata-se de uma paragem sentimental para Leão, que apesar de ter nascido em Chicago, nos Estados Unidos, nas primeiras palavras à multidão que o aguardava à varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, ao ser eleito papa fez uma saudação em espanhol à sua “amada Diocese de Chiclayo”.
Na manha desta sexta-feira, 13 de novembro, dirigiu-se aos fiéis reunidos em frente à Nunciatura Apostólica em Lima com uma declaração que evidenciava a emoção deste regresso: “Neste belo dia, estamos a preparar-nos para viajar para o próximo destino desta visita. Vou para Chiclayo. Queremos continuar com este mesmo espírito de alegria”.
Depois embarcou rumo à cidade onde existe uma réplica sua à porta de um restaurante que costumava frequentar e onde há fotografias que mostram o agora papa a cavalgar, a caminhar na lama com botas de borracha e a celebrar o seu aniversário com um bolo.
No Peru, Leão XIV sente-se em casa. No primeiro discurso no país, nesta terceira e última paragem da sua viagem pela América Latina, afirmou isso mesmo. "Reconheço, naqueles anos, uma parte do caminho pelo qual o Senhor me formou como pastor", declarou. "Por isso, posso dizer-vos, com profunda gratidão, que também regresso à minha pátria", disse.
Foi no Peru que exerceu o seu ministério durante quase duas décadas, tendo inclusivamente obtido nacionalidade peruana em 2015. E Chiclayo foi a última cidade onde esteve antes de ser convocado por Francisco a Roma em 2023 para dirigir o gabinete dos bispos do Vaticano. “Chicago, Chiclayo, qual é a diferença? Só uma letra.”
“As pessoas não dizem: ‘O papa é peruano’. Dizem: ‘O papa é de Chiclayo!’”, disse o padre Jasson Sempertegui, que foi seu secretário quando liderava a diocese, à Associated Press, considerando que este é o momento mais importante da história da cidade. “Em Chiclayo, gostamos de dizer: ‘O papa está a regressar a casa’”.
Maria Esther Chozo Reyes viajou 12 horas de autocarro desde Lima para ver o papa. “Ele conhece o povo de Chiclayo e viveu aqui, fez a sua missão aqui”, disse à Associated Press. “Precisamos muito da sua bênção.”
O papa percorreu as Pampas de Pimentel, um parque desértico a oeste de Chiclayo, no papamóvel aberto enquanto uma multidão agitava bandeiras brancas e amarelas do Vaticano e usava guarda-chuvas para se protegerem do sol. Os bombeiros ajudaram a arrefecer do calor escaldante borrifando a multidão com água.
Celebrou depois uma missa onde se estimava a presença de cerca de um milhão de pessoas.
Leão ficará na região até domingo para liderar oito eventos, incluindo um jantar privado com os padres que um dia lhe foram subordinados como bispo.
Além disso, visitará a Igreja de São Óscar Arnulfo Romero, situada num dos bairros mais pobres de Chiclayo, para cuja construção intercedeu, obtendo fundos de benfeitores norte-americanos, e a Universidade Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
No domingo, viajará para Cusco, no sul, e para Pucallpa, na Amazónia, regressando depois a Lima, onde terminará esta viagem na segunda-feira com uma missa que reunirá uma multidão na base aérea de Las Palmas.