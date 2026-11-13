O regresso emotivo do papa Leão XIV a Chiclayo, a sua casa

Trata-se de uma paragem sentimental para Leão, que apesar de ter nascido em Chicago, nos Estados Unidos, nas primeiras palavras à multidão que o aguardava à varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, ao ser eleito papa fez uma saudação em espanhol à sua “amada Diocese de Chiclayo”.

Na manha desta sexta-feira, 13 de novembro, dirigiu-se aos fiéis reunidos em frente à Nunciatura Apostólica em Lima com uma declaração que evidenciava a emoção deste regresso: “Neste belo dia, estamos a preparar-nos para viajar para o próximo destino desta visita. Vou para Chiclayo. Queremos continuar com este mesmo espírito de alegria”.

Depois embarcou rumo à cidade onde existe uma réplica sua à porta de um restaurante que costumava frequentar e onde há fotografias que mostram o agora papa a cavalgar, a caminhar na lama com botas de borracha e a celebrar o seu aniversário com um bolo.