Papa reuniu-se no Peru com seis vítimas de abusos de membros do clero

O papa Leão XIV reuniu-se quinta-feira na Nunciatura de Lima durante mais de uma hora com seis pessoas que sofreram abusos por parte de membros do clero e de instituições eclesiásticas do país, informou o Vaticano.

Algumas destas vítimas pertenceram no passado a grupos ligados ao extinto Sodalício de Vida Cristã, adiantou o Vaticano numa breve nota.

Acrescentando que a reunião decorreu pouco depois das 16:30 locais (21:30 GMT) e que, após uma breve saudação na capela da nunciatura, o Leão XIV encontrou-se com cada uma das vítimas pessoalmente, ouvindo as suas histórias de sofrimento e a sua dor.

Com as vítimas, o papa também refletiu "sobre como promover uma mudança de mentalidade através da escuta das vítimas, da busca da verdade, dos processos de cura e do compromisso com a criação de ambientes seguros".

"No final, ao despedir-se, o papa agradeceu-lhes o valioso testemunho que deram, expressando a sua proximidade para com eles e com todas aquelas vítimas de abusos com os quais não foi possível corresponder", referia a nota e, depois, o pontífice transmitiu "a sua bênção aos presentes".

Leão XIV pediu hoje aos bispos peruanos que respondessem aos abusos "com verdade, justiça, perdão, reparação e um compromisso cada vez mais determinado em favor de uma cultura de prevenção e proteção dos mais fracos perante estes crimes", durante o seu discurso na capela do Palácio do Arcebispo em Lima, no segundo dia da sua visita ao país.

A igreja Peruana não fez relatos sobre a dimensão dos casos de pedofilia na Igreja, pelo que não se conhecem dados apesar de anos de escândalos que abalaram a sua estrutura.

O mais notório foi o do Sodalitium of Christian Life, uma organização religiosa fundada no Peru e dissolvida pelo Papa Francisco em janeiro de 2025 após investigações sobre abusos sexuais, físicos, psicológicos e económicos.

Desconhece-se quem são as pessoas que participaram e também não foi esclarecido por parte da Conferência Episcopal italiana quem as escolheu.

Segundo uma base de dados apresentada pela organização norte-americana Bishop Accountability, pelo menos 77 sacerdotes, religiosos e leigos consagrados da Igreja Católica peruana foram publicamente acusados de supostos abusos sexuais a menores durante as últimas décadas.

O Vaticano já acumula mais de cem denúncias recebidas por abusos cometidos no extinto Sodalício, explicou o comissário da Santa Sé responsável pelas investigações e por liquidar esta organização e outras a ela anexas para indemnizar as vítimas.

O Sodalício relatava até abril de 2025 ter indemnizado 98 casos de abusos por um valor de cerca de 6,5 milhões de dólares, dos quais 37 por abusos sexuais, entre os quais havia 20 a adultos e 17 a menores entre 11 e 17 anos, enquanto outros 61 abusos eram de caráter físico, psicológico, de autoridade ou por incumprimento grave do código de conduta interno.